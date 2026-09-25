Un total de 45 familias de Neuquén dieron un nuevo paso para convertirse en propietarias de los terrenos que habitan, luego de recibir sus escrituras o avanzar con la firma de los boletos de compraventa.

La entrega se realizó este jueves en la Sala de Situación de la Municipalidad, donde el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, entregaron 15 escrituras y 30 boletos de compraventa.

Los trámites alcanzaron a familias de distintos sectores de la ciudad y forman parte de un proceso de regularización que, en algunos casos, lleva décadas.

Hay familias que esperaron más de 20 años

Pasqualini explicó que algunos vecinos atravesaron largos procesos hasta poder avanzar con la documentación de sus terrenos.

“Desde el inicio de la primera gestión se impulsó un proceso de regularización de distintos sectores y se trabajó sobre cada una de las situaciones particulares de numerosas familias que, en algunos casos, esperaron más de 20 años”, expresó la funcionaria.

La diferencia entre ambos documentos marca también el momento en que se encuentra cada trámite. La escritura convierte a la familia en propietaria definitiva, mientras que el boleto de compraventa permite avanzar hacia el título de propiedad.

“Esta tierra es mía, esta casa es mía, se la puedo dejar a mis hijos”, resumió Pasqualini sobre lo que representa para las familias alcanzar esta instancia.

Los barrios donde avanzaron los trámites

En esta oportunidad, las 15 escrituras fueron entregadas a familias de Cordón Colón, Islas Malvinas, Unión de Mayo, Villa Ceferino, Valentina Sur y Colonia Rural Nueva Esperanza.

En tanto, los 30 boletos de compraventa corresponden a vecinos de Gran Neuquén Sur, Esfuerzo, Almafuerte, Toma Norte, Villa Ceferino, La Estrella, Confluencia Urbana y Rural y Valentina Sur.

El proceso no se concentra en un único sector. Según explicó Pasqualini, cada caso avanza de acuerdo con la situación particular de la familia, la documentación presentada y el cumplimiento de los pasos administrativos.

“Esto es un largo proceso que comienza cuando las familias se acercan a la subsecretaría de Tierras para regularizar su situación. Una vez finalizado el proceso y el pago del terreno, las familias pueden acceder rápidamente al título de propiedad”, agregó.

Un trámite que para algunas familias llevó décadas

El secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, señaló que el avance depende de los trámites administrativos y de la documentación que presenta cada familia.

Además, detalló que en algunos casos también debe intervenir el Concejo Deliberante antes de completar la regularización.

“Desde el día uno de la gestión se trabaja para que cada vecino y vecina pueda acceder a su escritura”, remarcó Hurtado.

El funcionario explicó que el proceso continúa a medida que los vecinos presentan la documentación necesaria y convocó a quienes todavía no iniciaron el trámite a acercarse a la subsecretaría de Tierras para conocer los requisitos.

De la tenencia precaria al boleto de compraventa

Entre las vecinas que avanzaron con su documentación estuvo Cecilia Oliva, de Valentina Sur, cuyo vínculo con el terreno comenzó hace 27 años.

Recordó que en aquel momento se proyectaba un lote en la zona de la Escuela 23 y que se acercó a la Municipalidad para solicitar un terreno. Tiempo después, en la Escuela 223, recibió la tenencia precaria de manos del entonces funcionario a cargo.

Este año finalmente pudo firmar el boleto de compraventa.

“Para mí es algo maravilloso, feliz. Me siento muy contenta”, expresó Oliva, emocionada, y agradeció al intendente Mariano Gaido por la posibilidad de concretar el trámite.

Para ella, el documento representa un paso que comenzó a construirse hace casi tres décadas y que ahora quedó formalizado con el avance de la regularización.