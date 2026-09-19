Neuquén entregó 1.600 escrituras y prepara otras 3.000 para familias, municipios y empresas

La Provincia de Neuquén entregó 1.600 escrituras de propiedad durante los primeros dos años de gestión y ya prepara otras 3.000 para 2027. El proceso alcanza a familias, productores, municipios y empresas que avanzaron con la regularización de sus inmuebles.

El plan también tiene unas 600 escrituras en trámite. La documentación permite cerrar procesos que, en algunos casos, llevaban más de 20 años pendientes y transforma a antiguos adjudicatarios en propietarios con sus títulos definitivos.

El trabajo reúne a la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), organismos que dependen del Ministerio de Infraestructura de la Provincia del Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa señaló que su gestión busca “destrabar demoras históricas en la regularización dominial” y acelerar la entrega de títulos mediante el plan provincial Neuquén Habita. El programa también contempla un mecanismo para cubrir los gastos de escrituración de viviendas gestionadas por el IPVU o por los gobiernos locales.

Neuquén Habita ya permitió completar más de 520 títulos

Desde la puesta en marcha de Neuquén Habita, en mayo de 2026, más de 520 familias ya recibieron sus títulos. La Escribanía General de Gobierno y la ADUS coordinaron los estudios de títulos, la confección de escrituras hipotecarias y las gestiones notariales y registrales necesarias.

La Provincia también firmó un convenio con el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén. El acuerdo incorporó escrituras judiciales y agilizó trámites vinculados con viviendas estatales. Además, estableció honorarios diferenciales y redujo determinados gastos notariales para los beneficiarios.

Neuquén Habita también ofrece créditos hipotecarios no bancarios para construir, ampliar o refaccionar viviendas únicas y de ocupación permanente. La línea destinada a viviendas nuevas entrega hasta 150 millones de pesos, mientras que la destinada a ampliaciones y refacciones alcanza los 75 millones.

La unificación de los circuitos administrativos apunta a reducir los tiempos de cada expediente. El objetivo es que las familias que ya cumplieron con sus obligaciones puedan completar la documentación que acredita la propiedad.

La regularización alcanza a las siete regiones neuquinas

La Región de la Confluencia concentra la mayor cantidad de trámites finalizados, con 554 escrituras. Luego aparecen Alto Neuquén, con 128; Lagos del Sur, con 107; La Comarca, con 78; Pehuén, con 42; Limay, con 36; y Vaca Muerta, con 27.

En la ciudad de Neuquén, el proceso alcanzó a vecinos de numerosos sectores. Entre ellos figuran 192 Viviendas, 144 Viviendas de AMUC, 157 Viviendas, 82 Viviendas, 103 Viviendas, 54 Viviendas, 99 Viviendas, 27 Viviendas, La Sirena 60 Viviendas, Mutual Policial 53 Viviendas, Gregorio Álvarez, TCI, Hibepa, SMATA, Centro, Gran Neuquén, San Lorenzo, Sapere, Parque Industrial, Maronese, MUDON, Valentina Sur, 14 de Septiembre, Bouquet Roldán, Ruca Che, Villa Ceferino, Melipal y Barrio Belén.

El proceso también alcanzó a tres empresas del Parque Industrial de Neuquén (PIN) vinculadas con actividades de logística y servicios. En Villa Traful recibieron sus escrituras la Fábrica de Alfajores Del Montañés y Del Bosque Apart Hotel, dos emprendimientos turísticos y productivos.

En Junín de los Andes se entregaron otras 30 escrituras. En San Martín de los Andes, la Provincia otorgó 41 títulos a familias que habían cancelado créditos hipotecarios individuales mancomunados concedidos anteriormente por la ADUS.

La regularización también avanzó en la Región de la Comarca. En Cutral Co alcanzó a familias de sectores como Consorcio 500 Departamentos Alborada, Aeroparque, Barrio Padre José María Brentana, 76 MUDON y Barrio Daniel Sáez.

En Plaza Huincul, el proceso incluyó los barrios 104 Viviendas Suyai, 262 Viviendas FONAVI, 16 Viviendas y 158 Casas del Barrio Centenario. En Zapala se incorporaron 26 beneficiarios de distintos planes habitacionales del IPVU, entre ellos Nordenstrom 209 Viviendas, 40 Viviendas FONAVI, 130 Viviendas, 50 Viviendas, Jansen, Chachil 270 Viviendas y 582 Viviendas FONAVI.

En la Región Vaca Muerta, Rincón de los Sauces sumó 44 escrituras. En el norte neuquino, la Región del Alto Neuquén incorporó los títulos correspondientes a 51 lotes de Las Ovejas.

El proceso también alcanzó a establecimientos educativos de Mariano Moreno, Rincón de los Sauces, Loncopué y Piedra del Águila. Con los trámites que siguen en curso y la proyección para 2027, la regularización dominial continuará extendiéndose por las distintas regiones de la provincia.