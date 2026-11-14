Equipan a los grupos especiales de la Policía: “Para cuidar a los neuquinos, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan”

El Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Cutral Co incorporó nuevo equipamiento destinado a mejorar la protección de sus efectivos y fortalecer la capacidad de respuesta en procedimientos de alta complejidad.

La entrega estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, e incluyó elementos de protección balística, indumentaria operativa y herramientas tácticas que serán utilizadas por el personal especializado de la Policía del Neuquén.

Nicolini encabezó la entrega de equipamiento táctico para fortalecer la protección del personal policial especializado.

Entre los materiales incorporados se encuentran ocho chalecos balísticos RB4, tres cascos balísticos nivel IIIA, dos escudos balísticos RB IV con luminaria, diez máscaras antigás K-10, seis mantas ignífugas, seis juegos de protectores corporales y cuatro bastones de infantería.

Además, se entregaron 19 equipos de indumentaria operativa compuestos por borcegos, remeras, uniformes de fajina y garibaldinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo diario de los integrantes del grupo especial.

El nuevo equipamiento está destinado a efectivos que intervienen en allanamientos, operativos especiales y situaciones que requieren mayor nivel de preparación, protección y coordinación.

Los nuevos elementos incluyen máscaras antigás, protectores corporales y herramientas destinadas a mejorar seguridad operativa.

Desde el Gobierno provincial informaron que las entregas continuarán de manera progresiva en los distintos grupos GEOP de Neuquén, con el objetivo de que todas las unidades cuenten con recursos adecuados para desarrollar sus tareas.

Nicolini destacó la inversión en seguridad

Durante la entrega, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de fortalecer a las unidades especiales de la Policía provincial y mejorar las condiciones de quienes intervienen en situaciones de riesgo.

“Para cuidar a los neuquinos, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esa es una decisión política que tomamos desde el primer día de gestión y que se traduce en inversiones concretas, equipamiento moderno, capacitación y mejores condiciones de trabajo para nuestros policías”, expresó.

El funcionario señaló que la intención es que todos los grupos especiales de la provincia tengan acceso a las herramientas necesarias para cumplir sus funciones.

“Nuestro objetivo es que todos los grupos especiales de la provincia cuenten con las herramientas y la protección necesarias para desarrollar su tarea. No importa en qué localidad presten servicio: queremos una Policía preparada, equipada y con capacidad de respuesta en todo el territorio neuquino”, afirmó.

El GEOP incorporó chalecos balísticos, cascos y escudos para reforzar sus operativos de alta complejidad.

La incorporación de equipamiento para el GEOP forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio de Seguridad, que incluye nuevos móviles, tecnología, sistemas de protección, armamento de baja letalidad y herramientas especializadas.

El fortalecimiento de estas unidades apunta a mejorar la intervención policial en procedimientos de mayor complejidad y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto para los efectivos como para la comunidad.