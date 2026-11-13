Neuquén ampliará un 80% su red de cámaras de seguridad: en qué ciudades instalarán nuevos dispositivos

Neuquén ampliará su sistema de videovigilancia con 1.348 nuevas cámaras de seguridad, lo que permitirá incrementar en un 80% la cantidad de dispositivos instalados en la provincia. El proyecto llevará la red actual de 1.680 cámaras a un total de 3.028 y alcanzará a Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa y Vista Alegre.

La ampliación fue autorizada mediante el decreto 1882/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. La iniciativa contempla la incorporación de equipamiento, el fortalecimiento de los centros de monitoreo y una mayor cobertura para tareas de prevención e investigación de delitos.

La red actual crecerá un 80% con nuevos equipos e infraestructura.

Uno de los principales cambios será la creación de un sistema propio y autogestionado, a partir de la adquisición de tecnología, licencias e infraestructura. Desde la Provincia indicaron que esto permitirá contar con mayor autonomía para administrar la red, incorporar nuevas herramientas y avanzar en la modernización del sistema.

“Neuquén crece y la seguridad tiene que acompañar ese crecimiento con planificación, inversión y tecnología de avanzada. Incorporar equipamiento de última generación significa darle a nuestra Policía más herramientas para prevenir delitos, responder con mayor rapidez y aportar pruebas a las investigaciones”, expresó Nicolini.

Más cámaras y nueva tecnología para el monitoreo

El nuevo sistema incorporará cámaras con mayor resolución, almacenamiento reforzado y herramientas de análisis de video en tiempo real. También incluirá funciones de aprendizaje automático, identificación automática de vehículos, análisis de comportamiento y generación de alertas para los operadores.

El proyecto busca reforzar la prevención del delito y modernizar el sistema de monitoreo.

Estas herramientas permitirán mejorar la capacidad de respuesta de los centros de monitoreo y agilizar tanto la prevención como la búsqueda de información para investigaciones posteriores. Además, el proyecto contempla ampliar los puestos de trabajo y reforzar la infraestructura necesaria para operar la nueva red.

La contratación incluye la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, junto con el mantenimiento preventivo y correctivo durante

Cómo crecerá la red en cada localidad

La ampliación tendrá impacto en las cinco ciudades que integran el sistema metropolitano. Neuquén capital pasará de 1.318 a 2.110 cámaras, mientras que Plottier crecerá de 220 a 385 dispositivos.

En tanto, Centenario aumentará de 52 a 367 cámaras, Senillosa pasará de 62 a 114 y Vista Alegre de 28 a 52. La incorporación de Centenario al sistema metropolitano responde a la cercanía geográfica y a la necesidad de ampliar la cobertura en la región.

El proceso de licitación se realizará a través de la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén (CoDiNEU). El Ministerio de Seguridad definirá la fecha de apertura de ofertas para avanzar con la incorporación del nuevo equipamiento.

Los números de la ampliación: