Estados alterados en Neuquén: le bloquearon el garage por 20 minutos, se cansó de esperar y golpeó al otro conductor

Una escena de tensión, violencia y falta de convivencia ciudadana quedó registrada durante las últimas horas en pleno microcentro de Neuquén. El hecho ocurrió en la esquina de Alberdi y Buenos Aires, donde una camioneta estacionada frente al acceso de un garaje particular generó una cadena de inconvenientes que terminó con una agresión física entre dos conductores.

Según relataron testigos, el conductor de una Toyota Hilux dejó el vehículo bloqueando el ingreso a una propiedad privada mientras realizaba trámites y compras en esa zona comercial. La situación obligó a otro automovilista, que se movilizaba en un Toyota Etios, a permanecer detenido en doble fila a la espera de poder ingresar al estacionamiento.

Con el paso de los minutos, la congestión comenzó a crecer en una de las calles más transitadas del centro de esta capital. Conductores que desconocían el motivo de la demora hicieron sonar sus bocinas de manera insistente, mientras aumentaba el malestar general en la cuadra.

Una reacción violenta frente a la frustración

La espera se prolongó durante más de 20 minutos y la tensión fue escalando entre quienes circulaban por el sector. Parte de la secuencia fue registrada por una comerciante de la zona, quien grabó el momento desde su local.

Cuando el propietario de la camioneta regresó al lugar, el conductor que aguardaba para ingresar al garage descendió de su vehículo para reclamar por la situación. Lo que comenzó como una discusión verbal derivó rápidamente en una agresión física.

De acuerdo con las imágenes registradas por testigos, el hombre que realizaba el reclamo golpeó en varias oportunidades al conductor de la camioneta mientras le reprochaba la demora ocasionada. La reacción generó la intervención verbal de peatones y vecinos presentes, quienes manifestaron su rechazo a la violencia.

Un hecho que reabre el debate sobre la convivencia ciudadana

Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio expuso los problemas cotidianos que afectan la convivencia en los espacios urbanos: el respeto por las normas de tránsito, la utilización indebida del espacio público y las reacciones violentas frente a situaciones de conflicto.

Al momento de la publicación de esta nota no trascendió la intervención de efectivos de la Policía del Neuquén ni de inspectores municipales de Tránsito durante el incidente. Tampoco se informó oficialmente sobre denuncias vinculadas al episodio.