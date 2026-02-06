Moverse por el centro de Neuquén será un poco más sencillo. A partir del lunes 9 de febrero, se habilitarán nuevos sectores con estacionamiento permitido en el microcentro, una decisión que suma opciones concretas para quienes necesitan ingresar a zonas comerciales, bancarias y administrativas.

La información fue confirmada por SAEM, la empresa a cargo del sistema, y forma parte de un esquema que apunta a ordenar la circulación y aprovechar mejor el espacio urbano disponible.

Más lugares, en sectores estratégicos

La ampliación del estacionamiento autorizado alcanza calles y avenidas donde el tránsito es intenso y la demanda es constante durante la semana. Se trata de tramos puntuales, definidos para facilitar el acceso sin afectar la fluidez vehicular.

En todos los casos, el estacionamiento estará permitido de lunes a viernes, de 8 a 20.

Zona bancaria: calles que se incorporan

En el área bancaria del centro, se podrá estacionar en los siguientes tramos:

Rivadavia , entre Avenida Argentina y Buenos Aires

Juan B. Justo , entre Avenida Argentina y Almirante Brown

Carlos H. Rodríguez, entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen

Estos sectores concentran una alta circulación diaria y la habilitación busca dar respuesta a una necesidad recurrente de quienes realizan trámites o gestiones en la zona.

Avenida Argentina: nuevos tramos habilitados

También se autoriza el estacionamiento sobre Avenida Argentina, uno de los ejes principales de la ciudad, en los siguientes sectores:

Entre San Martín y Belgrano

Entre Independencia y Alderete

La incorporación de estos tramos amplía las posibilidades en un corredor central, donde el acceso al estacionamiento suele ser limitado.

Una medida pensada para el uso cotidiano

Desde SAEM señalaron que la habilitación de estos espacios forma parte de una planificación orientada a mejorar la rotación vehicular y ordenar el tránsito en puntos críticos del centro neuquino, sin perder de vista las necesidades de vecinos, trabajadores y visitantes.

Con estas modificaciones, el municipio suma herramientas para acompañar el crecimiento del microcentro y ofrecer alternativas claras en zonas donde cada metro cuenta. Para quienes circulan a diario por el centro, los nuevos espacios representan una mejora concreta en la experiencia urbana.