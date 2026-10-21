De acuerdo con información brindada por fuentes oficiales de Protección Civil de la Municipalidad de Villa La Angostura, que dirige Aldana Rodríguez, dependiente de la Secretaría de Gobierno, el principal impacto local de El Niño estaría relacionado con un incremento de las precipitaciones.

"Todo indica que lo que tiene que ver con las lluvias es lo que vamos a seguir viendo en la Villa. Puede haber algún día puntual con mayor persistencia de precipitaciones, pero más allá de eso no deberíamos tener algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados", explicaron.

En ese sentido, indicaron que mientras los sistemas de escurrimiento funcionen correctamente no se esperan mayores complicaciones derivadas de las lluvias.

Atención puesta en las tormentas de verano

Si bien el panorama general no genera preocupación inmediata, desde Protección Civil mantienen especial atención sobre la posibilidad de tormentas eléctricas durante los meses más cálidos.

"Lo que nos mantiene en alerta es la formación de tormentas, principalmente desde la segunda quincena de diciembre y durante enero", señalaron.

Incluso recordaron que recientemente una tormenta modificó su trayecto y terminó afectando a la localidad cuando inicialmente no estaba prevista sobre la zona.

Según explicaron, la interacción entre corrientes de aire provenientes del trópico y del océano Pacífico podría favorecer la formación de estos fenómenos entre diciembre y mediados de febrero.

Monitoreo en tiempo real

Para seguir de cerca estas condiciones, el organismo cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar la actividad eléctrica prácticamente en tiempo real.

"Tenemos monitoreo de relámpagos, truenos y rayos. Hoy la tecnología permite conocer al minuto dónde se produjo una descarga, así que en ese aspecto contamos con información permanente", detallaron.

La preocupación por los incendios forestales

Más allá de las lluvias, uno de los principales focos de atención está puesto en la próxima temporada de incendios forestales. Desde Protección Civil señalaron que las tormentas eléctricas pueden convertirse en un factor de riesgo, especialmente si generan caída de rayos en sectores boscosos.

"Entendiendo el contexto de incendios forestales que se puede llegar a dar, es lo que más nos moviliza. Seguimos trabajando en la alerta temprana y en mejorar las herramientas de detección", indicaron.

Por ese motivo, aseguraron que durante los próximos meses mantendrán una vigilancia constante de las condiciones meteorológicas para actuar rápidamente ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para la comunidad.