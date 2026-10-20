Quienes visiten durante las próximas semanas el Bosque de Arrayanes podrán encontrarse con distintos trabajos de mejora en el área de uso público de Puerto Quetrihué, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Las tareas forman parte de un proyecto integral destinado a modernizar la infraestructura del sector, mejorar la accesibilidad y reforzar los servicios disponibles para los miles de turistas que cada año llegan hasta este rincón único de la península de Quetrihué.

Pasarelas, sanitarios y una nueva enfermería

Entre las intervenciones previstas se destaca la construcción de una nueva pasarela practicable de 283 metros cuadrados, que permitirá mejorar la circulación dentro del área de uso público.

Además, se realizan tareas de mantenimiento en la casa destinada al personal y en la tradicional casa de té ubicada en el sector. El proyecto también contempla mejoras en los sanitarios accesibles y la construcción de una enfermería para fortalecer la atención y asistencia a los visitantes.

https://nahuelhuapi.gov.ar/

Más sustentabilidad para el área protegida

Las obras incluyen la construcción de un espacio semicubierto de 69 metros cuadrados equipado con paneles solares, una iniciativa orientada a incorporar soluciones energéticas más sustentables dentro del área protegida.

En paralelo, se llevará adelante la reubicación del grupo electrógeno y la remediación ambiental del lugar donde actualmente funciona, junto con la instalación de nuevos sistemas de tratamiento de efluentes para la casa de té y los sanitarios.

El paseo permanece abierto al público

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que los trabajos se desarrollan en el marco de una licitación pública ejecutada por Greenleaf Turismo SRL, empresa que presta el servicio lacustre entre Bahía Mansa y Puerto Quetrihué.

Mientras avanzan las obras, el Bosque de Arrayanes continúa abierto a las visitas. Por ese motivo, se solicita circular con precaución por los sectores intervenidos y respetar las indicaciones del personal.

https://nahuelhuapi.gov.ar/

Un ícono turístico que busca mejorar la experiencia del visitante

Las mejoras apuntan a fortalecer la accesibilidad, optimizar el funcionamiento de los servicios y acompañar la creciente demanda turística que recibe uno de los atractivos más reconocidos de la Patagonia y símbolo de Villa La Angostura.