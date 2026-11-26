La Municipalidad de Neuquén habilitó este jueves 26 de noviembre 400 nuevos metros del eje central de la Gran Avenida, en el tramo comprendido entre Linares y Saturnino Torres. La apertura permite circular en sentido Neuquén-Cipolletti por la rama sur de la avenida, mientras continúan los trabajos de transformación de la antigua Ruta Nacional 22.

Con esta modificación, los automovilistas disponen de dos carriles de circulación y uno de estacionamiento provisorio en el sector habilitado. En sentido contrario, desde Cipolletti hacia el centro de Neuquén, el tránsito continuará por la colectora Félix San Martín, según el esquema informado por el Municipio.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la apertura permitirá mejorar la fluidez vehicular y liberar nuevos sectores para avanzar con las obras complementarias de la avenida.

Cómo cambia el tránsito en la Gran Avenida

La habilitación comprende el tramo entre Linares y Saturnino Torres, sobre la rama sur del corredor vial. A partir de ahora, quienes circulen desde Neuquén hacia Cipolletti podrán utilizar el eje central de la avenida.

La nueva disposición contempla dos carriles habilitados para vehículos y un tercer carril destinado al estacionamiento provisorio.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

En cambio, quienes ingresen a Neuquén desde Cipolletti deberán continuar utilizando la colectora Félix San Martín, debido a que en la rama norte todavía se realizan trabajos para reubicar una línea de media tensión. Eventualmente, la calle mencionada se encuentra cortada por 10 días, desde este jueves 26 de noviembre.

El Municipio implementará un operativo especial de seguridad vial para ordenar la circulación de vehículos, peatones y trabajadores. Habrá vallas plásticas, barreras New Jersey, conos, defensas metálicas y cartelería preventiva e informativa.

Desde el área de Infraestructura solicitaron a los conductores respetar los límites de velocidad, extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y banderilleros, ya que la circulación se realizará en sectores donde todavía hay trabajos activos.

Qué obras comenzarán en los sectores liberados

El traslado del tránsito hacia el eje central permitirá que los equipos de trabajo intervengan los laterales de la rama sur, donde se desarrollará la configuración urbana definitiva de la avenida.

La primera etapa contempla la ejecución de desagües pluviales longitudinales. Posteriormente, comenzarán la construcción de nuevas veredas y bicisendas.

También se avanzará con el desmontaje progresivo del cerco provisorio de obra, lo que permitirá ejecutar el cordón cuneta del lado de la vereda y montar el nuevo sistema de iluminación.

El esquema lumínico replicará el instalado en el cantero central y extenderá la cobertura LED sobre toda la traza.

Durante las intervenciones, la Municipalidad garantizará el acceso peatonal a viviendas y locales comerciales mediante recorridos seguros, delimitados y señalizados.

La transformación de la ex Ruta 22 en una avenida urbana

La obra de la Gran Avenida representa la reconversión de la antigua traza de la Ruta Nacional 22 en un corredor urbano que busca mejorar la conectividad de Neuquén capital.

El proyecto contempla una transformación que va más allá de la circulación vehicular: incorpora infraestructura pluvial, veredas, bicisendas, iluminación y espacios destinados a ordenar la convivencia entre automovilistas, peatones y ciclistas.

Las habilitaciones parciales permiten mantener la circulación mientras avanzan los distintos frentes de trabajo. En septiembre, por ejemplo, se habían sumado otros 400 metros entre Chaneton y Don Bosco, mientras que durante noviembre continuaron las intervenciones en diferentes sectores del corredor.

La apertura de nuevos tramos también permite reorganizar las tareas de construcción y evitar que todos los trabajos se concentren sobre una misma superficie de circulación.

Qué falta para completar la obra

Con los nuevos 400 metros habilitados, los equipos podrán concentrarse en la infraestructura lateral de la rama sur, especialmente en los desagües pluviales, las veredas, las bicisendas y la iluminación.

En paralelo, deberán continuar los trabajos sobre la rama norte, donde todavía se encuentra pendiente la reubicación de una línea de media tensión.

La Municipalidad mantiene así el esquema de aperturas progresivas para avanzar con la transformación integral de la Gran Avenida, mientras procura garantizar la circulación y el acceso a los frentistas durante el desarrollo de las tareas.

La habilitación de este jueves constituye un nuevo avance en una de las principales intervenciones de infraestructura urbana de Neuquén, cuyo objetivo es convertir la antigua Ruta 22 en una avenida integrada a la dinámica de la ciudad.