Alrededor de las 10 de este jueves se registró el primer siniestro vial ocurrida sobre la reciente habilitada traza de la Gran Avenida, en la intersección de Mosconi y calle Intendente Mango.

En esa esquina un camión con acoplado impactó contra una camioneta Nissan Frontier azul, que estaba detenida de forma correcta en la calzada aguardando el semáforo, y la arrastró varios metros.

Según se supo, el camión que iba por el mismo carril no alcanzó a frenar y la chocó a la velocidad que venía, logrando arrastrarla al menos 40 metros antes de poder frenar.

En la Nissan viajaban dos hombres en los asientos delanteros y una mujer en la parte trasera junto a un nene. Debido al latigazo que provocó el impacto, la mujer que iba en el asiento trasero sufrió una lesión en la cervical.

Tras el impacto, el camión involucrado quedó detenido sobre un carril derecho de la Avenida Mosconi, bloqueando el paso a los automovilistas que intentaban cruzar por la calle Intendente Mango.

Al quedar así, se generaron demoras y complicaciones en la circulación vehicular. Destacaron que comerciantes intentaron ayudar a la mujer lesionada pero manifestó que debía irse.

El siniestro quedó grabado por vecinos y peatones que circulaban por la zona. Ambos vehículos registraron daños materiales y los conductores procedieron a intercambiar datos para solucionarlo.

Si bien los ocupantes se retiraron del lugar, el camión quedó en la zona generando inconvenientes a la espera de una grúa que lo retire y normalice el tránsito.

El tramo de 200 metros había sido habilitado a principios de este mes, con la colocación de semáforos y señalización de seguridad, y hasta el momento no se habían registrado incidentes.