La Municipalidad de Neuquén informó que este lunes, a partir de las 7, se realizará un corte total de la calzada norte de la Gran Avenida, en sentido este-oeste, entre las calles Gatica y Chaneton.

Esta medida se deba a que se instalará una grúa para desmontar columnas de hormigón de la red de media tensión.

Este domingo 25 de octubre también se están realizando cortes intermitentes en tres cruces de la obra, debido a trabajos de pavimentación de las calzadas centrales. Actualmente los cortes afectan el cruce de Leguizamón, Láinez y Don Bosco, en el tramo comprendido entre Nordenstrom y Don Bosco.

Cada intervención tendrá una duración estimada de al menos dos horas. Los cierres se realizarán de manera progresiva, de acuerdo con el avance de las tareas, por lo que los conductores deberán prever demoras y respetar la señalización dispuesta en el sector.

Luego de las labores en estos sectores, los trabajos continuarán en el tramo comprendido entre Chaneton y Láinez, también sobre la calzada norte, donde se implementará un corte total de esa mano.

Cabe recordar a los vecinos que las restricciones al tránsito se aplicarán de manera progresiva, de acuerdo con el avance de las tareas.

Como alternativa para circular durante los trabajos, se recomienda utilizar la calle Sarmiento y planificar las salidas con tiempo ya que la zona podría verse afectada con más tránsito.