El intendente Mariano Gaido anunció que antes de fin de año se hará la licitación para extender la Gran Avenida desde Gatica hasta el aeropuerto Presidente Perón, en dirección a Plottier, y darle continuidad a una de las principales transformaciones viales que atraviesa actualmente la ciudad.

Adelantó que la intención de poner en marcha ese nuevo tramo durante 2027. Serán alrededor de seis kilómetros que se sumarán a la obra que ya avanza sobre la avenida Mosconi, entre los puentes carreteros y Gatica.

Los trabajos continúan intensamente

La primera etapa tiene como fecha de finalización diciembre. Allí, las máquinas trabajan desde hace meses sobre la vieja traza de la Ruta 22, que durante décadas funcionó como una barrera entre el norte y el sur de Neuquén y que ahora comienza a cambiar de fisonomía.

La obra busca convertir Mosconi en una gran avenida urbana, con cuatro carriles por mano, nuevos cruces, semáforos, iluminación y espacios verdes.

También incluye una intervención pluvial de gran escala, uno de los puntos centrales para poder bajar la antigua traza y vincular sectores de la ciudad que históricamente quedaron separados.

La fecha límite

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, puso el foco en el ritmo de los trabajos durante una recorrida por la obra: “Se viene trabajando muy rápido, se viene trabajando a la neuquina, como dice el intendente Gaido, con mucho compromiso de las empresas”.

El objetivo del Ejecutivo municipal es tener lista la obra para fin de año.

El crecimiento se extiende hacia el oeste

Esta futura extensión hasta el aeropuerto suma otra dimensión al proyecto ya que se busca acompañar el crecimiento hacia el oeste y la circulación cada vez mayor entre Neuquén y Plottier.

Pasqualini advirtió sobre esa presión que el crecimiento ejerce sobre la infraestructura. “Genera tensiones permanentes en la planificación de la ciudad. Por ejemplo, entre las siete y las ocho de la mañana ingresan más de 150 mil vehículos a la ciudad. Por eso la planificación tiene que ser permanente".

“Con la licitación del tramo Gatica-aeropuerto, esa mirada empieza a correrse todavía más hacia el oeste, sobre uno de los corredores que mayor crecimiento registra y donde la expansión urbana de Neuquén prácticamente ya dialoga con Plottier”, completó el intendente Gaido la idea.