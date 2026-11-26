Un incendio de grandes dimensiones provocó importantes pérdidas materiales durante la noche del miércoles 25 de noviembre en el barrio Valentina Sur de Neuquén. El fuego afectó un galpón utilizado como depósito, destruyó por completo un vehículo y un camión, y provocó daños parciales en otros dos camiones. No hubo personas heridas.

Según informó el comisario mayor Cristian Soto, director de Bomberos de Neuquén, en diálogo con La Primera Mañana por AM550, el siniestro comenzó cerca de las 20 en un predio ubicado sobre calle San Ignacio al 4500, en el sector del camino a Balsa Las Perlas.

“En un terreno ubicado en el sector de chacras teníamos unos galpones. Uno de estos galpones era de aproximadamente 25 por 50 metros”, explicó Soto al describir el lugar donde se desató el incendio.

El funcionario detalló que el depósito estaba cerrado cuando llegaron los bomberos. “Tuvimos que ir con el personal y utilizar herramientas para hacer la apertura, para poder hacer el ingreso y enfriar y apagar el incendio”, relató. Además, confirmó que no había personas en el interior: “Por suerte, no había personas”.

Qué había dentro del galpón y cuáles fueron los daños

El espacio funcionaba como depósito y almacenaba camiones, vehículos y una importante cantidad de materiales de construcción. También había un recinto destinado al descanso de uno de los serenos, que no se encontraba en el lugar al momento del siniestro.

Respecto de las pérdidas, Soto confirmó que “había tres camiones, uno sufrió daño total y los otros dos restantes tenían daños parciales”. Además, un vehículo que estaba dentro del galpón también terminó destruido por completo.

El fuego consumió gran parte de los elementos almacenados y provocó daños de consideración en la estructura y los bienes que había en su interior. “Por el momento tenemos nada más que daños materiales”, señaló el director de Bomberos.

Un operativo con varias dotaciones

Debido a las dimensiones del incendio, fue necesario solicitar colaboración a otros cuarteles de Neuquén capital, Plottier y Centenario. También participaron equipos de Defensa Civil municipal y provincial.

Uno de los principales objetivos del operativo fue evitar que las llamas alcanzaran otros galpones cercanos. En esas estructuras había una importante acumulación de madera y pallets, lo que representaba un riesgo de propagación.

Finalmente, los bomberos lograron contener el fuego y evitar que se extendiera hacia las construcciones lindantes.

Por el momento, no se pudo establecer qué originó el fuego. El lugar quedó consignado para que personal de Siniestros y Judiciales realice las pericias correspondientes.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que comenzó el incendio y establecer si existió algún factor accidental o intencional. Hasta el momento, ninguna de esas hipótesis fue confirmada.