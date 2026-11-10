En una audiencia de procedimiento abreviado realizada hoy, la fiscal del caso Paula Yerfino y el asistente letrado José Linares presentaron un acuerdo mediante el cual Sabrina Araceli Solís fue condenada por comercializar estupefacientes en la ciudad de Neuquén.

La pena acordada es de 3 años de prisión de ejecución condicional, más la imposición de una multa de aproximadamente 6 millones de pesos (50 unidades fijas) y una donación.

El delito atribuido es comercio de estupefacientes en calidad de partícipe secundaria, previsto en el artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737 y artículo 46 del Código Penal.

Durante la audiencia, Yerfino detalló que Solís colaboró con su expareja en la venta de drogas entre el 2 de julio y el 5 de agosto, en una vivienda del barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén.

En ese domicilio la mujer recibía cocaína y la comercializaba a cambio de dinero en efectivo o transferencias a su cuenta de Mercado Pago, montos que posteriormente le rendía su expareja.

La investigación del Departamento Antinarcóticos documentó 26 movimientos compatibles con la venta de drogas en ese lugar. El 5 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda donde se secuestraron diversos envoltorios que sumaron 36,2 gramos de cocaína y 2,5 gramos de cannabis, además de $439.500 en efectivo y balanzas digitales.

Como parte del acuerdo Yerfino solicitó que se decomise el dinero en efectivo secuestrado y también que se destruyan de los estupefacientes.

El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo de partes, fijó la pena de ejecución condicional, impuso la multa requerida, hizo lugar al pedido de decomiso del dinero y ordenó la destrucción de la droga secuestrada.