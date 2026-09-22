Tras la intervención de Provincia, se normalizó la circulación en la Bajada de Maida

El Gobierno de Neuquén avanzó en una solución para garantizar la continuidad del funcionamiento del comedor Rinconcito Solidario, a partir de una intervención que permitió ordenar la entrega de suministros y mercadería.

En ese marco, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli mantuvo contacto con los referentes de la organización y asumió el compromiso de asegurar que la asistencia llegue en tiempo y en las cantidades necesarias. Tras el acuerdo alcanzado y la respuesta brindada por el Ejecutivo provincial, se normalizó la situación en Bajada de Maida y quedó liberada la circulación en el sector.

La Bajada de Maida, una de las vías más transitadas de Neuquén, estaba cortada desde la madrugada de este martes por una protesta de integrantes del comedor Rinconcito Solidario.

El bloqueo se realizó en la zona del Acceso Norte, en cercanías a la rotonda de Pluspetrol. Personal policial organizó la circulación en el lugar.

“No nos están bajando los suministros como corresponden”, expresó una referente del merendero. Dijo también que “abastecemos con comida de lunes a viernes a cerca de 100 familias”.

Reclamó por el recorte de los suministros y contó que “cada semana nos están sacando carne, alimentos secos”. “No nos gusta estar haciendo esto, pero es a lo que nos llevan hacer. Ya hemos hecho pedidos por escrito para que nos bajen las cosas como corresponden”, sostuvo dicha persona.

En las últimas horas, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, se puso en contacto con los manifestantes para destrabar el conflicto.





