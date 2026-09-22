Figueroa: "Pasamos de 83% de ingresos anuales de deuda al 16% en 2025, pero hicimos infraestructura"

"Gracias a los medios que se acercaron, quedo disponible a cualquier pregunta, agradezco a intendentes, funcionarios, al equipo de trabajo. El 4 de septiembre cumplimos 1.000 días, ha sido un gran desafío, en este Neuquén particular y en una etapa particular del crecimiento, la gente nos mira, habla de Neuquén y mucha idea de lo que pasa no tienen y también la problemática que genera el crecimiento, somos un adolescentes que está creciendo, quisimos resumir de dónde venimos y hacia dónde vamos", expresó Figueroa en primer lugar.

"Estamos trabajando en un Neuquén próximo sin perder de foco el 2030, pero sin perder el 2050. Venimos de una deuda financiera que ocupaba el 83% de los ingresos de un año, quiere decir que casi la totalidad de un año de presupuesto era deuda y el 55% era tomado para gastos corrientes, deuda de oportunidades por ejemplo, la educación hubo cero estudiantes becados, una deuda de infraestructura que se padece y se tiene en la piel, en la necesidad de cada vecino, una deuda de $4.000 millones de dólares, y una moral importante, donde no se creía en las instituciones, las jubilaciones de privilegio que se eliminó, una planta política sobredimensionada que reducimos 87%, respetando al empleado de carrera, 30.000 planes sin auditar, cuando asumimos había 30.000 planes de los cuales quedaron 12.000, pero pagamos a gente que vivía en otros países", sostuvo el mandatario.

"Esto es importante, nos costó llegar a este número, solo el 13% le queda a la provincia de regalías petroleras, estamos por llegar 1.000 millones de barriles, el 60% es un debate entre costos de producción y ganancia de inversores, el 40% se distribuye entre los diferentes Estados, 13% a Neuquén, el 10% a todas las provincias argentinas, el 17% entra al Tesoro Nacional, son 6,7 millones de dólares todos los días, todo lo que entra a Neuquén se reinvierte para que siga generando con sustentabilidad social, el resto de las provincias no tienen costos, es un ingreso sin costo, imaginen lo importante de Neuquén para estabilizar la economía y paliar el déficit", comentó Figueroa en su discurso.

Pasamos de 83% de ingresos anuales de deuda al 16% en 2025, con la diferencia de que transformamos deuda en infraestructura, no hay para gastos corrientes, tuvimos superávit financiera al igual que este año. Cerraremos el 2026 con el 52% de la deuda cancelada. Qué hacemos con el 13% que queda? 1.050 kilómetros de rutas, pavimentantando 650 de las 1.000 existentes, estamos haciendo en dos años lo que se hizo en toda la historia. Llegamos a 100.000 metros cuadrados de escuelas, 10 escuelas técnicas, infraestructura hospitalaria donde superamos los 102.000 metros cuadrados con la reactivación del Norpatagónico, que son 44.000 metros.

Ponemos en marcha 30.000 soluciones habitacionales, ampliación de acceso al gas y a la energía, al gas lanzaremos un plan plurianual para llegar a distintos puntos de la provincia, en particular con redes de gas natural hacia otros lugares reubicando plantas de GLP. Electricidad mejoramos Centenario, Senillosa, San Martín, Villa la Angostura y cerraremos el Anillo Norte, esto es importante porque se hace con un programa que pactamos con intendentes. Becas a estudiantes, reabrimos las inscripciones, recursos para la seguridad, compramos móviles, armas no letales, y en infraestructura son 40.000 metros cuadrados donde mejoraremos todas las comisarías, construimos varias y mejoramos las cárceles para liberar el trabajo a la policía y a la seguridad en las cárceles.

La ley de Ficha Limpia es la más exigente del país, trabajamos para que el Senado la retome, el despido de incumplidores, había punteros en barrios privados, disminución de gastos corrientes como camionetas, llegamos a más de 5.000 asistencias sociales auditadas, estamos primeros en inversión en infraestructura, somos los que más invertimos en alumnos, el 35% del presupuesto se destina a educación, ampliamos la inversión en salud, seguridad y educación, que se llevan el 83% del costo salarial.

Asumimos la provincia con 1.263 millones con deuda consolidada, deuda flotante de 187 millones y más de 140 obras renegociadas. No pudimos iniciar obras porque se firmaron contratos con empresas y no aparecieron los recursos, ahí el Gobernador sacó un decreto diciendo deja tu contrato que lo vamos a actualizar por IPC, con lo cual había obras de empresarios que nos decían que tenían plazo fijo, y negociamos para poner obras en marcha. El 2030 es el año en que Neuquén necesitará infraestructura, inversión, ahora será la amortización de la deuda, y ese año tendremos amortizado el 94% de la deuda pública heredada, el 55% era para pagar gastos corrientes, con lo cual llegaremos con el 17% de ingresos de deuda, estos 1.288 dice que no incrementamos la deuda respecto de cómo la tomamos, con lo cual las deudas no fueron incrementadas para nutrir la deuda pública provincial.

Para lograr estos niveles de ingresos, hay que generar inversión, falta de gas en Añelo, en Rincón, no había habilitaciones en el sur, este era el déficit que disminuimos, tendremos para 2028 eliminaremos la deuda de infraestructura, heredamos 700 aulas tráilers, creemos que con las obras el año que viene no tendremos más trailers. Más de 70 neuquinos ingresan acá por día que cambian de domicilio, seguramente tendremos más de 26.000, para tomar dimensión son 160 nuevas aulas demandadas para hijos de migrantes.





Hay que llevar todos los servicios a los nuevos neuquinos, para dimensionar lo que tenemos que hacer con el 13% que nos queda. En el 2030, al no tener que hacer obras nuevas, podremos tener un superávit, sin RIGI podremos pagar todo y partir de cero, el otro camino es, como la deuda estará consolidada a tasa baja, lo que podremos hacer es ir por un fondo soberano y generamos actividad para amortizar esta deuda. En el medio vino un régimen de promoción de inversiones, donde se pudo incorporar el upstream.

La baja del impuesto a la renta competiremos con Estados Unidos con el GNL, podremos así vender nuestra producción, pero disminuir Ganancias es que se disminuya la coparticipación, hasta el 2030 son 8,1 millones de dólares, ahora el RIGI acelera inversiones porque da certeza a inversores de que podrá venderse en el mercado internacional. Nos incrementa los ingresos más de 2.400 millones de dólares, con lo cual cambia la composición de la deuda. Este superávit nos permitirá, debemos acelerar infraestructura por todo lo que se viene, lo hemos planteado. El RIGI fue una jugada excepcional, por eso esto lo presentamos en todos los lugares.





El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezará este martes 22 de septiembre, desde las 12, una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para realizar un balance de sus primeros 1.000 días al frente de la Provincia.

La actividad llega luego de una reunión que el mandatario mantuvo este lunes con buena parte de su Gabinete, en la antesala de la presentación que buscará poner en números y acciones los principales ejes de la gestión iniciada en diciembre de 2023.

De acuerdo con la información difundida previamente, uno de los principales focos estará puesto en la obra pública, con especial atención a los proyectos de infraestructura que lleva adelante la Provincia en distintas regiones de Neuquén. También tendrán protagonismo las obras vinculadas con educación y salud.

Otro de los puntos que se espera que forme parte del balance es la política habitacional y las acciones impulsadas por el Ejecutivo para facilitar el acceso a la vivienda a familias neuquinas.

A esto se sumará el desarrollo productivo, con especial énfasis en las herramientas de acompañamiento económico destinadas a jóvenes emprendedores y en la búsqueda de ampliar la matriz productiva provincial.

El número 1.000 como eje

El balance estará atravesado por el número 1.000, utilizado por el Gobierno provincial como referencia para repasar los primeros días de la administración y las obras ejecutadas o proyectadas.

Entre los anuncios y datos que se esperan aparecen los vinculados con la infraestructura vial. Desde el Ejecutivo provincial se planteó como objetivo avanzar en la incorporación de nuevos kilómetros de pavimento a la red vial neuquina.

La actividad también será una oportunidad para que Figueroa trace los próximos objetivos de su administración y marque la hoja de ruta para el tramo final de 2026.

La presentación se producirá luego de la reunión de Gabinete que el gobernador mantuvo este lunes, en la que, según expresó en sus redes sociales, se coordinaron acciones y se evaluó la hoja de ruta del Gobierno provincial.

“Nuevamente nos reunimos con el Gabinete provincial para coordinar acciones y evaluar la hoja de ruta que estamos llevando adelante desde el Gobierno provincial”, señaló Figueroa.

El mandatario agregó que el objetivo es que las obras lleguen a las distintas regiones de la provincia y que el denominado “Modelo Neuquino” se traduzca en oportunidades para los habitantes.

La conferencia de este martes permitirá conocer finalmente los números, anuncios y definiciones que el gobernador presentará como balance de estos primeros 1.000 días de gestión.