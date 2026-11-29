Los jóvenes de entre 17 y 25 años de la ciudad de Neuquén dejarán de pagar la tasa municipal para tramitar por primera vez la licencia de conducir de automóviles, una medida impulsada por el intendente Mariano Gaido que será tratada por el Concejo Deliberante el jueves 3 de diciembre, junto con la Ordenanza Tarifaria.

Lucas Padín, director general de Licencias de Conducir de la Municipalidad, explicó que la iniciativa busca facilitar el acceso de los jóvenes a una herramienta que representa una ventaja al momento de buscar trabajo.

“Hoy contar con la licencia de conducir es un requisito que aparece con frecuencia en las búsquedas laborales. Para muchos jóvenes representa una posibilidad de ampliar sus oportunidades de inserción en el mundo del trabajo y también es un valor que pueden incorporar a su currículum”, señaló.

El funcionario aclaró que el beneficio alcanza exclusivamente a la tasa municipal y que los jóvenes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos para obtener el carnet.

Qué conceptos se mantienen

“Siempre se debe pagar el CENAT, que es el arancel nacional, y el apto médico. Lo que se elimina es únicamente la tasa municipal, que es el componente del trámite que depende del municipio”, precisó Padín.

De esta manera, el trámite tendrá un costo de $55.150, correspondiente a los conceptos que se mantienen: el arancel nacional del CENAT y el apto médico. Por lo tanto, la medida no implica que la primera licencia sea completamente gratuita, sino que elimina el cargo municipal.

Para acceder al beneficio, los jóvenes deberán realizar y aprobar los cursos y exámenes vigentes.

Cuánto representa el ahorro

Con la eliminación de la tasa municipal, el costo del trámite pasará de $116.268 a $55.150 para quienes elijan una licencia con vigencia de cinco años, lo que representa un ahorro superior al 50%.

En el caso de una licencia por un año, el importe bajará de $74.511 a $55.150, con una reducción del 26%.