La ciudad de Neuquén comenzó este lunes a ser sede del primer Encuentro Regional de Centros Emisores de Licencias de Conducir de la Patagonia, una jornada de trabajo que reúne a representantes de 16 municipios de Neuquén y Río Negro con el objetivo de coordinar criterios, intercambiar experiencias y abordar los desafíos que enfrenta el sistema de emisión de licencias.

La actividad también cuenta con la participación de las dos juezas de Faltas de la ciudad y se desarrolla con una agenda técnica centrada en la armonización de trámites, el análisis de la nueva normativa para licencias profesionales y la búsqueda de procedimientos comunes entre los distintos municipios de la región.

Un espacio para resolver problemas comunes

El director de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Neuquén, Lucas Padín, explicó al móvil de la AM550 para "La mañana es de la primera", que se trata de la primera vez que la ciudad organiza un encuentro de estas características.

"Hoy estamos organizando por primera vez un encuentro regional de Centros de Emisión de Licencias Nacional de Conducir. Es un encuentro de todos los municipios aledaños a la ciudad de Neuquén. La convocatoria fue muy bien recibida", explicó el funcionario.

Padín señaló que la necesidad de reunir a los distintos municipios surgió a partir de las dificultades que aparecieron tras las modificaciones introducidas en la normativa nacional.

"La idea era juntarnos porque el año pasado tuvimos muchas modificaciones en la normativa nacional. Las licencias profesionales se han dividido entre jurisdiccionales e interjurisdiccionales, lo que ha suscitado inconvenientes operativos y de tramitación. La idea es aunar criterios y poder sacar conclusiones varias para la región", puntualizó.

El crecimiento de la región plantea nuevos desafíos

Durante la jornada también se analizan situaciones que se presentan diariamente en una región donde la movilidad y la demanda de trámites aumentan de manera sostenida.

"La idea es trabajar en conjunto con todas las problemáticas que tenemos hoy, y que se dan a diario porque emitir una licencia de conducir en una ciudad tan grande y dinámica como Neuquén es un desafío, con la cantidad de demanda que tenemos", explicó.

En ese sentido, Padín remarcó que el encuentro busca fortalecer la coordinación entre municipios que comparten una misma área metropolitana.

"El gran desafío que tenemos es el dinamismo que está transitando la ciudad de Neuquén y toda el área metropolitana, que son los municipios aledaños a la ciudad y de Río Negro", sostuvo Padín.

Licencias profesionales y coordinación entre organismos

Uno de los principales ejes del encuentro está vinculado con el nuevo esquema de licencias profesionales.

Padín explicó que las licencias jurisdiccionales continúan siendo emitidas por los municipios para determinadas categorías dentro de la provincia, mientras que las interjurisdiccionales ahora se gestionan a través del portal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

"Lo que hacemos luego es emitirlas, es decir, las imprimimos, y por eso tenemos participación en este tipo de licencias", destacó.

La presencia de las juezas de Faltas también permite abordar temas vinculados con personas inhabilitadas para conducir, las resoluciones judiciales y la coordinación de actuaciones entre Neuquén y Río Negro.

Una base para futuros encuentros

Además del intercambio técnico, la jornada busca consolidar un espacio permanente de trabajo entre los distintos centros emisores.

"También es una excusa para futuros encuentros y generar sinergia de trabajo en conjunto", deslizó Padín.

En ese marco, uno de los municipios invitados fue Fernández Oro, que actualmente avanza en la transición desde la licencia municipal hacia la Licencia Nacional de Conducir.

"Nos han consultado bastante los requerimientos que se deben tener frente a la Agencia de Seguridad Vial, nos pareció atinado invitarlos", mencionó.

Un sistema que logró estabilizar el abastecimiento

Padín también destacó que durante el último año se logró resolver uno de los principales inconvenientes que afectaban la emisión de licencias: la disponibilidad de insumos para imprimir los carnets.

"Por suerte ya hace un año se logró normalizar el tema de los plásticos, con un trabajo fuerte con la Agencia Nacional de Seguridad Vial", argumentó.

Y agregó:

"Hoy podemos decir que tenemos para imprimir licencias por dos meses. Es un problema que dejamos atrás", confirmó.

La jornada continuará con mesas de trabajo entre los municipios participantes para avanzar en criterios comunes que permitan simplificar procedimientos y fortalecer la coordinación regional en la emisión de licencias de conducir.