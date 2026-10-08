La Secretaría Electoral del Poder Judicial de Neuquén informó que el próximo 21 de octubre se realizará el sorteo anual para conformar el listado de posibles Jurados Populares 2027, una instancia clave para garantizar la participación ciudadana en los procesos judiciales más relevantes de la provincia.

El procedimiento se realizará sobre la base del padrón que ya se encuentra disponible para consulta pública en la página web del Poder Judicial. La información surge del procesamiento efectuado por la Secretaría Electoral Provincial, organismo que actúa como autoridad de aplicación de la normativa vigente.

El sistema de jurados populares permite que ciudadanos y ciudadanas participen de la administración de justicia en determinados juicios penales, aportando una mirada comunitaria a la resolución de casos de gran trascendencia social.

Quiénes pueden ser convocados a los Jurados Populares

Las personas que integran el padrón electoral pueden ser consideradas para formar parte del listado de posibles jurados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación provincial.

Una sala de un juicio por jurados de Neuquén - Foto: Archivo

La convocatoria no implica una designación automática para intervenir en un juicio, sino que constituye una instancia previa para conformar la nómina de ciudadanos que eventualmente podrán ser seleccionados en futuros procesos.

Quiénes no pueden integrar un Jurado Popular

La Ley Provincial 2784 establece una serie de incompatibilidades para desempeñarse como jurado popular. Entre quienes no pueden integrar estos cuerpos se encuentran:

Abogados y abogadas .

. Personas mayores de 75 años .

. El gobernador, vicegobernador y ministros provinciales .

. Titulares de los poderes ejecutivos comunales .

. Funcionarios auxiliares del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública .

. Integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policías federal y provincial .

. Ministros de cultos religiosos .

. Personas condenadas a penas privativas de la libertad por delitos dolosos .

. Quienes se encuentren formalmente sometidos a un proceso penal.

La publicación anticipada del padrón permite que la ciudadanía verifique sus datos y conozca con anticipación si forma parte de la base sobre la que se realizará el sorteo, fortaleciendo la transparencia de un mecanismo que busca acercar la Justicia a la comunidad.