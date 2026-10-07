El juicio por jurados por el transfemicidio de Azul Semeñenko avanza en Neuquén con la declaración de familiares, especialistas y distintos testigos convocados para reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen de la mujer trans, ocurrido en septiembre de 2025.

Marco Millapán, hermano de Azul, contó cómo atraviesa la familia las primeras jornadas del debate y señaló que mantienen expectativas de que las pruebas incorporadas durante las audiencias permitan esclarecer lo ocurrido.

“Se va desarrollando de una manera bastante tranquila. Obviamente, son momentos bastante complejos los que se viven, porque volvemos a revivir los últimos momentos de vida de Azul”, expresó.

Marco Millapán, hermano de Azul Semeñenko, en las audiencia del juicio por el transfemicidio - Foto: Mejor Informado

En una entrevista con el portal Cipo 360, Millapán también se refirió a la actitud del único acusado, Roberto Daniel Sánchez, quien está siendo juzgado por el crimen y mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que el jurado determine su responsabilidad.

Juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko: el testimonio de una especialista

Durante una de las audiencias declaró la socióloga Josefina Fernández, convocada para abordar las características de los crímenes de odio y la violencia vinculada con la identidad de género.

Millapán consideró que su exposición fue “bastante contundente” y sostuvo que permitió profundizar sobre las características que pueden configurar un crimen de odio. Para la familia, este aspecto resulta central frente a la hipótesis planteada por la defensa.

“Fue una audiencia muy fructífera, en el sentido de que hay muchos indicios en cuanto a poder descartar una emoción violenta como la defensa intenta imponer”, sostuvo.

Roberto Daniel Sánchez, el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, en la sala de audiencias - Foto: Mejor Informado

Qué dijo Millapán sobre Roberto Daniel Sánchez, el acusado

Millapán también fue consultado sobre la actitud que mantiene Sánchez durante las audiencias. “Yo estoy en las audiencias desde el comienzo y la verdad que arrepentimiento en esta persona que está imputada no veo”, afirmó.

El hermano de Azul señaló que percibe al acusado como alguien que continúa con su vida cotidiana y consideró que esa actitud genera en la familia una sensación de indiferencia frente a lo ocurrido.

Más allá de esa percepción, remarcó que su principal expectativa está puesta en el desarrollo del proceso judicial y en que el jurado pueda analizar las pruebas presentadas. “Lo que busco hoy es simplemente que se haga justicia, que esta persona se haga cargo de ese hecho tan aberrante, de ese hecho de desprecio por la vida del otro”, manifestó.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Azul Semeñenko fue asesinada el 25 de septiembre de 2025. Su cuerpo fue encontrado días después - Foto: Archivo

Cómo fue el crimen de Azul Semeñenko

Azul Semeñenko fue asesinada el 25 de septiembre de 2025, el día en que cumplía 49 años. Su cuerpo fue encontrado días después en un canal de riego en inmediaciones de Neuquén y Plottier.

La investigación determinó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones. Según explicó su hermano durante la entrevista, debido al estado de descomposición se pudieron constatar más de 25 heridas de arma blanca, además de fracturas y golpes.

“Mi hermana era una mujer trans, pero valía su vida como la del resto. Todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones”, expresó Millapán.

El hombre también cuestionó la manera en que fue descartado el cuerpo y remarcó el impacto que el crimen tuvo sobre toda la familia.

Cuándo continuará el juicio por jurados

Las audiencias del juicio por jurados continuarán durante los próximos días. Según estimó Millapán, todavía restan alrededor de 13 jornadas, por lo que el debate podría extenderse hasta después del 16 de octubre.

“Confiamos en que ese jurado popular, con todas las pruebas que están poniendo sobre la mesa, cada una de las evidencias y los testigos que ya comenzaron a declarar y van a seguir declarando, va a poder esclarecer este hecho”, señaló.

La familia espera que el jurado popular cuente con todos los elementos necesarios para determinar la responsabilidad penal del único acusado.

Mientras el proceso avanza, Millapán sostuvo que atraviesan las audiencias con la expectativa de que finalmente se conozca una resolución sobre el asesinato de Azul y que su familia pueda encontrar justicia.