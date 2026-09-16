Tras la alta demanda y los últimos hechos ocurridos este invierno en Neuquén, por los temporales que impedían cruzar hacia Chile, la localidad de Las Lajas planea construir un parador para alojar a 500 camiones.

Aunque en una gestión municipal anterior se había comenzado a pensar en un parador, incluso se había cercado un predio, no terminó de concretarse. Ahora un grupo a través de una empresa privada pide ese lugar para finalizar el proyecto.

Daniel Vergara, Director de Defensa Civil de Las Lajas comentó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que este proyecto surge a partir de la propuesta de jóvenes de la localidad, para poder avanzar con el plan del parador que ya se había pensado en hacer.

"Han presentado en el Concejo Deliberante, presentaron el proyecto y ya lo habrían aprobado. Es algo necesario porque cada vez se incrementa más el flujo de camiones por la localidad", expresó y agregó que, como ocurrió este año, cuando se cierra el Cristo Redentor el paso Pino Hachado es el más transitado para cruzar a Chile.

Vergara detalló que el parador incluye baños, duchas para hombres y mujeres y un salón comedor para la estadía de los camioneros. Además el proyecto anterior también incluía un taller y una gomería para poder solucionar problemas con los camiones.

El predio donde está pensado el proyecto es cerrado y conllevaría una gran inversión. Según Vergara, los jóvenes que presentaron el proyecto solicitaron el uso del predio municipal, que ya está alambrado, para poder comenzar con este nuevo parador.

"Hay que tener mucho cuidado para entregar las tierras, porque también tenemos conocimiento de que entregan tierras a veces con muchas hectáreas para invertir y a veces queda todo en la nada", manifestó y agregó "el proyecto yo lo veo viable, pero bueno, seguramente hay que trabajarlo porque el predio es grande y ahí de a poco si van cumpliendo con las condiciones que el legislativo tiene que acordar con la persona o los propietarios que quieran hacer eso, yo creo que sería bueno".

Por último indicó que el trámite está en manos del Concejo Deliberante junto con quienes impulsan la propuesta a través de una empresa privada.