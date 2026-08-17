La situación climática en Neuquén comenzó a dar una tregua para los cientos de camioneros que hace semanas esperan poder seguir viaje hacia Chile por los pasos fronterizos. Las fuertes nevadas y precipitaciones habían provocado que, los viajes que inicialmente serían de 15 días, se conviertan en una verdadera odisea.

Por la cantidad de demanda, el Autódromo de Centenario había quedado a disposición para alojar a cientos de camioneros que venían desde Paraguay, Brasil y Chile con la necesidad de cruzar por Pino Hachado. Sin embargo, este paso fue uno de los más comprometidos en la temporada y la mayoría del tiempo estuvo cerrado.

Finalmente, este domingo 16 de agosto, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo anunció que los últimos camiones que estaban a la espera en Centenario comenzaron su recorrido hacia el país vecino, permitiendo la normalización de la circulación.

Durante los días de nieve, 1.670 camiones permanecieron varados en distintos puntos de la provincia y fueron asistidos con alimentación, baños, duchas, atención sanitaria y acompañamiento.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo se agradeció a Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Vialidad Provincial, Defensa Civil, municipios y a cada equipo que trabajó durante días y noches para acompañar a los transportistas.

De esta forma se espera que la situación se normalice en todos los pasos, permitiendo que los envíos lleguen a destino y los camioneros puedan volver a sus países.