El arranque de la semana laboral estará caracterizado por un paulatino ascenso térmico en todo el territorio de Neuquén. La provincia presentará una jornada que transicionará de cielos despejados a condiciones con nubosidad variable hacia la tarde, acompañada de brisas suaves a moderadas provenientes del sector norte y noreste. Mientras en la zona del Alto Valle se sentirán marcas térmicas veraniegas, las áreas cordilleranas mantendrán mañanas frescas y tardes templadas.

Neuquén capital: calor en ascenso y tarde de sol a la sombra

En la Confluencia y el Alto Valle se anticipa una jornada netamente calurosa. La mañana comenzará con cielo mayormente despejado e irá sumando nubosidad hacia la tarde. Se espera una temperatura mínima de 14°C durante las primeras horas y una máxima de 32°C hacia mediados del día. El viento soplará desde el sector noreste/norte con velocidades promedio entre 15 y 20 km/h, sin ráfagas de consideración.

Zapala y la zona centro: amplitud térmica y firmamento nuboso

Para la ciudad del centro neuquino se aguarda una jornada templada a cálida. El termómetro registrará una mínima de 10°C y alcanzará una máxima de 25°C durante la tarde. El viento se mantendrá constante del sector oeste con intensidad moderada, mientras que el cielo presentará intervalos de sol y nubes.

Chos Malal y el Norte neuquino: panorama apacible al pie de la cordillera

En los valles del norte neuquino la semana comenzará con excelentes condiciones meteorológicas. Se registrará una mínima de 11°C al amanecer y una máxima de 24°C tras el mediodía. Las brisas moderadas favorecerán un ambiente fresco por la mañana y muy agradable hacia la tarde, con nubosidad en paulatino aumento.

San Martín de los Andes: mañana fresca y tarde templada en la cordillera sur

La región de los lagos mantendrá temperaturas moderadas. La jornada en la localidad lacustre iniciará con una mínima de 4°C, ideal para salir abrigado temprano. Hacia la tarde la máxima alcanzará los 18°C, acompañada de cielo parcialmente nublado y vientos leves.

Villa La Angostura: tiempo estable con algo de nubosidad

En Villa La Angostura el tiempo se mantendrá estable pero fresco durante las primeras horas. El registro térmico marcará una mínima de 5°C en la madrugada y una máxima de 19°C por la tarde. El cielo estará entre despejado a parcialmente cubierto, con bajo riesgo de precipitaciones.