Cómo estará el tiempo este domingo en Neuquén en el comienzo de la histórica visita de León XIV a la Argentina

La provincia de Neuquén tendrá este domingo 8 de noviembre una jornada con condiciones mayormente favorables para disfrutar de actividades al aire libre. El pronóstico anticipa temperaturas agradables, cielo despejado y ausencia de precipitaciones en Neuquén capital y San Martín de los Andes.

El domingo tendrá además un significado especial por la llegada del papa León XIV a la Argentina, proveniente de Montevideo, en el marco de una visita histórica que concentrará la atención de miles de personas. En ese contexto, las condiciones meteorológicas serán un dato importante para quienes participen de las actividades previstas durante el fin de semana.

Neuquén capital: cielo despejado y una máxima que llegará a los 29 grados

En la ciudad de Neuquén se espera un domingo soleado, sin precipitaciones y con un marcado ascenso de la temperatura durante la jornada.

La mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Durante la mañana predominará el cielo despejado, con viento del norte de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará al noroeste, con velocidades similares.

Hacia la noche continuará el tiempo estable, con temperaturas cercanas a los 25°C y viento del norte.

Zapala: una jornada con condiciones templadas

Para Zapala, la mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C. La evolución de la temperatura, la nubosidad y el viento serán las principales variables para tener en cuenta durante este domingo.

Chos Malal: el panorama para el norte neuquino

En Chos Malal, la mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Se espera un día soleado con viento moderado del sureste

San Martín de los Andes: temperaturas más frescas y sin lluvias

En San Martín de los Andes se anticipa una jornada con cielo despejado y sin precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 6°C de mínima y los 22°C de máxima. Durante la mañana el viento será muy leve, del sudoeste, mientras que por la tarde rotará al oeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche se mantendrán las condiciones estables, aunque con un descenso de la temperatura.

Villa La Angostura: el pronóstico para disfrutar del domingo

Para Villa La Angostura se espera un mínima de 6° y una máxima de 23°. Se espera una jornada agradable, con cielo completamente despejado y sol durante todo el día para la localidad cordillerana.