La lucha contra el microtráfico sumó una nueva dimensión en Neuquén desde la entrada en vigencia de la Ley provincial 3488, el 28 de febrero de 2025. El nuevo esquema permitió que la Justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal y la Policía del Neuquén intervengan directamente en investigaciones por venta de drogas a pequeña escala.

Desde entonces, la Dirección Antinarcóticos realizó 434 allanamientos, además de más de 76 operativos propios y con canes que tuvieron resultados positivos. El trabajo derivó en 183 condenas.

El despliegue también dejó cifras importantes sobre los elementos secuestrados: 222,329 kilos de cannabis sativa y 47 kilos de clorhidrato de cocaína, además de éxtasis, hongos y ketamina.

A eso se sumaron 106 vehículos, 96 armas de fuego y 2.517 municiones, junto con 240.073.040 pesos y 30.549 dólares. En los procedimientos también fueron clausuradas 33 viviendas y demolidas otras cinco.

La fuerza incorporó móviles y nuevos elementos de protección.

Del allanamiento a recuperar espacios en los barrios

La estrategia provincial no quedó limitada al secuestro de estupefacientes. El trabajo conjunto con la Municipalidad de Neuquén también apunta a intervenir sobre viviendas abandonadas, búnkeres y otros lugares utilizados como puntos de venta o “aguantaderos”.

El cambio de competencia fue uno de los puntos centrales de la Ley 3488. La Provincia asumió la investigación y persecución de los casos de microtráfico que antes quedaban bajo competencia federal, con intervención de la Justicia provincial y mayor proximidad territorial.

Los procedimientos realizados durante 2026 muestran que ese esquema continúa activo. En agosto, por ejemplo, la División Antinarcóticos concretó seis allanamientos en Cutral Co y secuestró unas 500 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de otros elementos vinculados con la investigación.

El gobernador Figueroa durante una actividad vinculada a la seguridad provincial.

Una Policía con más móviles y elementos de protección

La ofensiva contra el microtráfico se desarrolla junto con un proceso de renovación del equipamiento policial.

La incorporación de 350 móviles, 240 de ellos blindados, forma parte de ese proceso. Además, está prevista la llegada de otros 359 patrulleros. El Gobierno provincial también avanzó con una inversión de 17.000 millones de pesos en la plaza automotriz, según los datos difundidos por la Provincia.

A esto se sumaron 980 chalecos antibalas, 300 destinados a personal femenino, con una inversión superior a 1.900 millones de pesos. La entrega incluyó además otros elementos de protección para los efectivos.

La modernización también incorporó dispositivos de baja letalidad. La Provincia autorizó una inversión de casi 3.000 millones de pesos para dispositivos Taser, cámaras corporales y equipamiento complementario, mientras que previamente se incorporaron 1.100 dispositivos Byrna.

La Policía sumó recursos para reforzar la prevención y el trabajo territorial.

Más tecnología para anticiparse a los delitos

La videoseguridad se convirtió en otro de los componentes centrales de la estrategia. La Provincia destinó 3.773 millones de pesos al programa, que incluye nuevos centros de monitoreo y cámaras.

A esto se suman 25 drones operativos y 24 pilotos especializados, habilitados y certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La utilización de estos equipos permite obtener información del terreno antes del ingreso de los efectivos y planificar los procedimientos.

El plan también contempla infraestructura: más de 60 obras proyectadas en distintos puntos de la provincia, entre nodos de emergencia, destacamentos, comisarías, edificios administrativos, unidades de detención y plantas de verificación vehicular.

Los allanamientos permitieron secuestrar drogas, armas, vehículos y dinero.

Más personal y una respuesta que busca llegar antes

El fortalecimiento de la estructura policial también incluye recursos humanos. Se incorporaron 931 agentes, se otorgó una recomposición salarial del 21 por ciento y se sumaron otros 96 agentes mediante el programa de Prevención Comunitaria, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Provincia.

En paralelo, los indicadores provinciales muestran una reducción del 18 por ciento en homicidios y femicidios y del 31 por ciento en los delitos contra la propiedad, según el balance presentado por el Gobierno.

Otro dato está relacionado directamente con la participación vecinal: las denuncias anónimas por microtráfico realizadas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida aumentaron un 80 por ciento.

El resultado es una estrategia que combina investigación, allanamientos, condenas y secuestros con una ampliación de las herramientas disponibles para la Policía. El desafío pasa ahora por sostener ese despliegue territorial mientras continúan las inversiones en personal, tecnología, infraestructura y equipamiento.