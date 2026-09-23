El Gobierno de Neuquén presentó inversiones por $61.254 millones destinados a obras públicas claves en las siete regiones que conforman el territorio provincial.

En diálogo con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori dio detalles respecto del panorama en cuanto a las obras hídricas y de saneamiento.

En primer lugar sostuvo: “Hay que dividir en dos partes, las obras que se ejecutaron y las que se anunciaron ayer. Respecto de las que se vienen ejecutando, la región de Confluencia es la que más aportes recibió, principalmente por obras de agua y saneamiento en Mari Menuco, hablamos de una inversión de US$42 millones”.

En ese sentido continuó: “Después, acerca de todo lo que se anunció, hay una distribución equitativa, varía un poco dependiendo del volumen de tratamiento de efluentes cloacales, no es lo mismo una planta para Tricao Malal o lo que se hará en Junín de los Andes. Es decir, depende de las características de la población, pero está bastante distribuido todo”.

“En agua y saneamiento, desde el EPAS se están realizando plantas en Taquimilán y para Junín de los Andes”, detalló el funcionario provincial.

Además afirmó en AM550: “Lo primero que se hace es tener la infraestructura en condiciones, cualquier obra deja de funcionar si no tiene el mantenimiento necesario. La otra etapa es ejecutar obras por el crecimiento de las ciudades, en Junín de los Andes hay una remediación de las lagunas, se compraron módulos de potabilización rápida para mejorar el abastecimiento a los hogares, pero eso no va en detrimento de las obras que son necesarias”.

Por otro lado, Salvatori manifestó: “En la región de Cutral Co-Plaza Huincul, por ejemplo, se toma agua de Los Barrales para la distribución”.

También afirmó que “las obras se piensan y tienen una vida útil, ahora debe haber un recambio de tecnología”.

Finalmente, Hipólito Salvatori comentó en el programa La Mañana es de la Primera: “La distribución es pareja en toda la provincia siempre con el objetivo de no llegar a las corridas en diciembre por falta de planificación, y después también se empieza a tratar a los efluentes cloacales como corresponde, son obras que llevan mucho tiempo”.

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