Martín Regueiro: “Tenemos un sistema de salud con gente formada, calidad humana y que le pone garra”

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro visitó este sábado 24 de octubre los estudios de AM550 y habló con Santiago Montorfano en el programa Neuquen.Ar. Regueiro se refirió a las acciones del sector en el marco del temporal de lluvia en la región, la atención primaria en salitas de toda la provincia, la creciente demanda en la salud pública y el trabajo de la cartera en términos de la elaboración del Presupuesto 2027 en conjunto con los municipios.

Acciones sanitarias por el temporal de lluvia en Neuquén

En relación a este tema, el ministro expresó: “Cuando pasa un fenómeno de estas características se pone la atención siempre, el arroyo Carranza con este nivel de lluvias explica la importancia del puente que hay que hacer, es un cañadón que se llena y se lleva vehículos”, y sostuvo que “para nosotros las rutas no solo son para viajar tranquilos, sino traslados. En Vaca Muerta, la principal causa de muerte son accidentes viales, por eso es tan importante la inversión en rutas que debe seguir”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial explicó: “La estrategia tuvo que ver con evacuaciones preventivas, nos pasó que hubo que llevar insumos que nos dan tranquilidad. Hay pacientes en diálisis en Rincón de los Sauces con lo cual hubo que traerlos, son cinco de PAMI, tres de salud pública y uno del ISSN”.

“Se hizo por vía terrestre por la Ruta 8, y ahora hubo que hacerlo por vuelo aéreo. Hoy hay vuelos desde el SIEN lo que nos exige plantear la importancia de las rutas, pero queremos que el hospital de Rincón tenga mayor complejidad”, afirmó Regueiro y comentó que “pudimos armar el plan de contingencia”.

Cómo está la demanda del sistema público

Sobre esto, el ministro de Salud de Neuquén manifestó: “La respuesta sanitaria es en cuanto a cantidad de habitantes, en la Confluencia se concentra la mayor cantidad con lo cual nos ordenamos de acuerdo a demanda. Tenemos centros de salud y hospitales, pero en el norte es distinto porque hay centros sanitarios que responden a un centro de salud y que a su vez éstos responden a un hospital, entonces son niveles diferentes”.

Sobre la misma línea subrayó: “Atendemos 512.000 personas. El 63% tiene obra social, pero en enero del 2024 teníamos 484.000 usuarios. Esta diferencia exige crecer en cantidad de consultas, de profesionales, en 2023 se hicieron ocho millones de laboratorios, hasta ahora llevamos 10 millones, 25% por encima de 2023”.

“Con los insumos que uno cree que consumirá en cierto tiempo, termina habiendo una mayor demanda. En diciembre de 2023 se hicieron 500.000 determinaciones, y ahora se cuadruplicaron. Aumentó la cantidad de usuarios por lo que más oferta es más demanda. Mejoramos la complejidad en hospitales del interior, por ejemplo en La Ovejas las muestras se analizan ahí mismo, optimizamos el insumo y mejoramos la respuesta, pero también bajamos costos de inversión porque nos permite renovar laboratorios”, sostuvo Martín Regueiro.

Y comentó: “Nos vamos adaptando a la alta demanda y en algunos lugares somos los únicos prestadores de servicios, además de que en ciudades grandes la gente usa salud pública, a pesar de un sector privado con mucho desarrollo”.

La calidad del personal en el sistema de salud pública

En relación a este tema, Martín Regueiro indicó en AM550: “Damos una buena imagen a nivel país, el sistema tiene una trayectoria histórica que queremos recuperar, pero es un sistema donde hay gente muy formada y con calidad humana, gente comprometida que le pone garra”.

“Nunca es un problema invertir en equipamiento, a nosotros nos encanta pensar en qué complejidad se puede sumar. Tenemos buen primer nivel de atención, lo que ocurre en las salitas, ahí queremos hacer una tecnicatura en agentes sanitarios para que puedan resolver más cosas y evitar derivaciones”, explicó el funcionario provincial.

Además afirmó: “Dentro del sistema de salud hay escalafones que tienen que ver con antigüedad, lo que hacemos es dar condiciones que se prometieron. Cada vez hay más demanda, lo vemos en todas las consultas, eso nos genera la necesidad de crecer en consecuencia, invertimos mucho en residencias y a veces salimos a buscar profesionales para que se radiquen y priorizando al que se formó acá”.

La Noche de las Mamos

Este sábado, como cada día 24 de octubre, se realizará en Neuquén el evento para que las mujeres tengan la posibilidad de realizarse a contraturno el estudio que previene los casos de cáncer de mama.

Sobre este tema, Regueiro sostuvo que “esto se hace para acompañar a las mujeres que no pueden venir a la consulta en un horario habitual, entonces una vez al mes extendemos el horario hasta las 00.00 para que se hagan los estudios”.

La atención que brinda el ISSN

El ministro de Salud de Neuquén expresó en el programa Neuquen.Ar: “El ISSN no cobra coseguro por una serie de causas que generan muertes entre los neuquinos, entonces ese costo que se asume nos asegura que la persona tenga un diagnóstico temprano”.

Atención pediátrica en Neuquén

Consultado por el motivo por el cual la provincia no tiene un Garrahan (en referencia al hospital de referencia pediátrica en Buenos Aires), Regueiro manifestó: “Tenemos muy buenos hospitales, el Castro Rendón (de Neuquén capital) brinda respuesta a pacientes pediátricos, se resuelven patologías de alta complejidad”.

“Queremos que el Castro Rendón se conforme en un hospital infantil y el cuidado de las embarazadas, también cuestiones neurológicas.Tenemos diálisis, neonatología, obras que permiten complejizar el hospital”, comentó el funcionario y destacó la próxima reactivación del Hospital Norpatagónico para casos de alta complejidad.

Presupuesto 2027

Finalmente evitó dar detalles de las partidas destinadas para el sector de la salud en el cálculo de recursos del año venidero. Sin embargo, dijo que “Rolo (Figueroa) nos pidió ver con los intendentes las realidades sanitarias de cada lugar, ver en qué se invierte y cómo nos ordenamos”.

La entrevista completa al ministro de Salud Martín Regueiro





