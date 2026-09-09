En Neuquén se registró en los últimos meses un aumento de 187% en las consultas médicas por enfermedades respiratorias. Puntualmente, hubo un cambio en el patrón con respecto a cómo se comportaba el virus sincicial respiratorio (VSR). Dichas inquietudes se incrementaron de 561 a 1.612.

El ministro de Salud, Martín Regueiro habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y expresó sobre este tema: “Hubo un cambio en el patrón en cómo se comportaba el virus en la Provincia, esto se dio en el año 2024 donde hubo aumento de casos en julio por gripe, pero ahora lo llamativo es que afecta a niños y bebés sobre todo”.

En ese sentido añadió: “Esto genera mucha demanda en consulta de guardia. En cinco/seis semanas se dio lo que es el aumento y el 187% se ve en el tiempo de atención”.

El funcionario provincial dijo en AM550 que “existen consultas también en el sector privado y afirmó: “En los Lagos del Sur todavía no hubo un gran incremento todavía, pero creemos que seguirá creciendo la demanda”.

En relación a las iniciativas, Regueiro ponderó el Plan Invierno a través del cual se incrementó el recurso humano y también insumos para dar respuesta sanitaria.

“Lo que estamos haciendo para responder en distintos niveles”, comentó el ministro de Salud de Neuquén.

Hacia el final de la entrevista destacó la importancia de seguir creciendo en metros cuadrados de infraestructura sanitaria producto del aumento de la demanda en el sector.

“Tenemos buena provisión de insumos, hay una buena tasa de vacunación”, manifestó sobre la campaña en la Provincia para vacunar.

La entrevista completa