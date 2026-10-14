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Neuquén

Milagro en Arroyito: una Toyota Hilux se incendió y los ocupantes resultaron ilesos

El vehículo quedó destruido por las llamas a la vera de la Ruta Nacional 22. Bomberos recibieron el alerta y acudieron al lugar. Buscan establecer las causas del incendio.

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Por Redacción

Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 19:06
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Una Toyota Hilux se incendió a la vera de la Ruta Nacional 22 cerca de Arroyito y los ocupantes se salvaron de milagro

Una camioneta Toyota  se incendió por completo este miércoles a la vera de la Ruta Nacional 22, en cercanías de Arroyito. Según las primeras informaciones, los daños materiales serían totales, mientras que dos personas que viajaban en el vehículo fueron encontradas ilesas a pocos metros del rodado.

El alerta movilizó a los Bomberos, que al llegar al lugar encontraron que las llamas ya se habían generalizado y afectaban por completo al vehículo. Por el momento, no se pudo determinar cómo comenzó el fuego ni establecer si había otras personas dentro del automóvil cuando se produjo el incendio.

Un operativo con intervención de Bomberos

En un primer momento, el aviso fue recibido por el cuartel de Bomberos de Plaza Huincul. Sin embargo, al constatarse que el lugar del incidente corresponde a la jurisdicción de Senillosa, las autobombas huinculenses regresaron a su cuartel.

Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio ni se brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Qué se sabe del incendio cerca de Arroyito

Los primeros datos disponibles permiten establecer que el vehículo quedó completamente incendiado a la vera de la Ruta Nacional 22 y que dos personas que serían sus ocupantes estaban ilesas cuando fueron encontradas cerca del rodado.

La investigación deberá determinar cómo se inició el fuego y si hubo otros involucrados. Por ahora, no se difundieron más detalles sobre el episodio.

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