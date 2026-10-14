La discusión por el estado de las rutas nacionales 22 y 151 sumó este martes 13 de octubre un nuevo capítulo político. Luego de que el Gobierno de Río Negro volviera a reclamar a Vialidad Nacional reparaciones inmediatas en los sectores más deteriorados, el bloque legislativo del Partido Justicialista-Nuevo Encuentro salió a cuestionar la estrategia impulsada por la administración de Alberto Weretilneck para asumir la administración de ambos corredores viales.

Los legisladores recordaron que fueron los únicos que votaron en contra del traspaso de las rutas y sostuvieron que el tiempo les dio la razón. Según plantearon, el deterioro de las trazas afecta diariamente a trabajadores, productores, estudiantes, transportistas y servicios esenciales que dependen de esos corredores para desplazarse entre localidades.

“Te avisamos Alberto”, remarcaron los legisladores, los únicos que votaron contra el traspaso. “Ahora, hacete cargo”, exhortaron.

El pronunciamiento aparece en medio de los cuestionamientos por el estado de la Ruta Nacional 22 en sectores del Alto Valle, especialmente en zonas afectadas por las recientes lluvias, y por los problemas históricos de transitabilidad en la Ruta Nacional 151.

Críticas a Nación y a la Provincia

Desde la bancada opositora responsabilizaron al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública, pero también apuntaron contra el oficialismo provincial por haber respaldado iniciativas impulsadas por la administración de Javier Milei y avanzar con el proceso de transferencia de las rutas.

En ese contexto, aseguraron que la Provincia aceptó una responsabilidad que, según su visión, no estaba en condiciones de asumir y advirtieron sobre las dificultades que enfrentan miles de usuarios por el deterioro de la infraestructura vial.

También señalaron que continúan recibiendo reclamos vinculados con el estado de caminos provinciales y cuestionaron la respuesta oficial frente a los problemas de conectividad y mantenimiento que afectan distintas regiones de Río Negro.

El debate por el traspaso

Horas antes, el Gobierno provincial había reiterado su pedido de intervención urgente a Vialidad Nacional y recordó que, hasta que se concrete formalmente la transferencia de las rutas 22 y 151, la responsabilidad del mantenimiento sigue estando en manos del Estado nacional.

Mientras continúan las gestiones para definir el futuro de ambos corredores, el estado de las rutas vuelve a ubicarse en el centro del debate político y de las demandas de quienes transitan diariamente por una de las principales redes viales de la provincia.