Neuquén ampliará las becas Gregorio Álvarez: habrá nueva inscripción y más familias podrán acceder

El Gobierno de Neuquén anunció que abrirá una nueva inscripción para las becas Gregorio Álvarez y elevará los topes de ingresos establecidos para acceder al beneficio. La decisión apunta a ampliar la cantidad de estudiantes y familias alcanzadas por el programa provincial de acompañamiento educativo.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó que durante 2025 más de 20.000 estudiantes fueron beneficiados por el sistema de becas. Ahora, la Provincia buscará extender esa cobertura mediante una nueva convocatoria y una modificación de los requisitos económicos.

Uno de los principales cambios será precisamente el aumento de los topes de ingresos. “Vamos a abrir nuevamente la inscripción a más becarios, vamos a levantar la vara del límite”, explicó Figueroa, quien señaló que el objetivo es permitir el ingreso de más familias y estudiantes al programa.

La ampliación tendrá además un capítulo destinado a los estudiantes universitarios que estén cursando los dos últimos años de sus carreras. La intención del Ejecutivo provincial es acompañar a quienes se encuentran próximos a obtener su título y atraviesan dificultades económicas que pueden poner en riesgo la continuidad de sus estudios.

“No podemos perder a un chico a punto de recibirse porque no tiene los ingresos para continuar la cursada”, sostuvo el gobernador. De esta manera, las becas Gregorio Álvarez buscarán reforzar el acompañamiento durante una etapa considerada clave para que los estudiantes puedan completar su formación académica.

La nueva convocatoria se enmarca en la política educativa impulsada por el Gobierno provincial para reducir las desigualdades y sostener las trayectorias educativas. La Provincia deberá informar ahora las fechas de apertura de la inscripción y los nuevos parámetros económicos que determinarán quiénes podrán incorporarse al programa.