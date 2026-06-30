Con el objetivo de formar a la próxima generación de dirigentes del país, Potencia Argentina abrió la convocatoria para la segunda cohorte 2026 de su programa de liderazgo y anunció la entrega de 100 becas completas destinadas a personas comprometidas con la vida pública de las 24 provincias argentinas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de julio y está dirigida a referentes sociales, funcionarios, concejales, legisladores, empresarios, profesionales y ciudadanos que deseen fortalecer sus capacidades de liderazgo, gestión pública y construcción de consensos.

En las tres ediciones anteriores, el programa ya capacitó a 319 dirigentes emergentes, de los cuales 66 fueron candidatos en distintos procesos electorales y 25 resultaron electos para ocupar cargos legislativos o ejecutivos. Entre ellos participaron seis representantes neuquinos de diferentes espacios políticos y sociales.

Potencia Argentina abrió la convocatoria para su segunda cohorte 2026 y otorgará 100 becas completas a líderes emergentes de todo el país.

En diálogo con La Segunda Mañana, el programa que se emite por AM550, Patricia Lawrynovicz, secretaria general de Asesoramiento y Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Villa El Chocón y egresada del programa, explicó que la iniciativa busca reunir a personas con trayectorias e ideas diversas. "Estas becas son totalmente gratuitas y están destinadas a todos los habitantes del país que estén comprometidos con la vida pública", señaló.

Lawrynovicz remarcó que uno de los principales valores de Potencia Argentina es su carácter federal, multipartidario y multisectorial. "Lo más importante que tiene este programa es la diversidad. Participan las 24 provincias, personas de todas las edades, de distintos sectores y partidos políticos. Es una selección muy cuidada para garantizar esa representación", afirmó.

El programa reúne a dirigentes de distintos espacios políticos, sociales y profesionales para fortalecer el liderazgo y la gestión pública.

La funcionaria explicó que la formación comenzará en agosto con un encuentro nacional de cuatro días que permitirá a los participantes conocerse antes del inicio de las clases.

Formación para construir consensos

Durante la entrevista también reflexionó sobre el rol de los nuevos liderazgos y el interés creciente de muchos jóvenes por involucrarse en la vida pública desde una mirada diferente. "Los jóvenes hoy están buscando otra forma de hacer política. Se basan en el consenso, en el conocimiento y en el liderazgo con propósito. Cada vez llegan más preparados y con ganas de construir", sostuvo.

Según explicó, uno de los aspectos más enriquecedores del programa es la posibilidad de compartir experiencias con personas provenientes de realidades completamente distintas. "Podés encontrarte con alguien que vive en una ciudad de tres millones de habitantes y con otra persona que viene de una localidad de apenas 15 habitantes. Ese intercambio genera una mirada mucho más amplia", destacó.

La propuesta comenzará en agosto e incluirá clases, encuentros regionales y dos encuentros nacionales presenciales.

Consultada sobre si el liderazgo es una condición innata o una habilidad que puede desarrollarse, Lawrynovicz fue contundente. "Más allá de las condiciones naturales que pueda tener una persona, un líder se entrena. Necesita herramientas, formación y también una comunidad. No podés liderar si antes no te conocés a vos mismo", expresó.

En ese sentido, señaló que el programa también propone espacios de reflexión personal para que cada participante pueda identificar su propósito y desarrollar un liderazgo más auténtico.

Cómo inscribirse

La segunda cohorte 2026 comenzará en agosto y finalizará en noviembre. El cursado incluye 20 clases, encuentros regionales y dos encuentros nacionales presenciales.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través del sitio web oficial de Potencia Argentina hasta el próximo 5 de julio, para competir por una de las 100 becas completas disponibles para dirigentes emergentes de todo el país.

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