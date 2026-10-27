Neuquén construirá un nuevo Centro Ambiental para los próximos 50 años y eliminará la tasa ambiental en diciembre

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido anunciaron que se pondrá en marcha la construcción de la primera etapa del nuevo Centro Ambiental, un proyecto pensado para los próximos 50 años que modernizará el tratamiento final de residuos de la ciudad. La obra corresponde al Centro de Transferencia de residuos, punto al que llegarán los desechos para luego ser trasladados a lo que será el nuevo centro de tratamiento. A la par, los mandatarios informaron que se eliminará la tasa ambiental a partir del 1 de diciembre.

“Hoy, en el país, que una ciudad esté pensando en los próximos 50 años no es normal, ni habitual. Esto habla de lo que somos capaces los neuquinos cuando nos proponemos, cuando proyectamos, cuando somos ordenados y eficientes”, dijo Gaido tras la firma del contrato.

“Estas son decisiones que tienen que ver con política de Estado y no con políticas electorales”, afirmó, y remarcó que están “relacionadas a las próximas generaciones”. Agregó que se trata del “inicio de una obra fundamental para la sustentabilidad de la ciudad”.

Confirmó que, tal como se había anticipado en su momento, a partir del primero de diciembre quedará eliminada la tasa ambiental: “A partir del primero de diciembre no existirá más”.

También anunciaron que el nuevo sistema garantizará el tratamiento de residuos en Plottier, Centenario, Vista Alegre y El Chañar. “De eso somos los neuquinos: planificamos y lo hacemos”, expresó, y agradeció al gobernador por acompañarlo “en este día histórico”.

Durante la presentación, el gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo articulado con los demás municipios para consolidar un sistema regional de tratamiento de residuos. “Neuquén saca la chapa de hermana mayor de otras ciudades de la provincia”, valoró el mandatario al referirse al liderazgo de la Capital en el cuidado del ambiente.

En la misma línea, contrastó el sostenido ritmo de desarrollo local con un escenario nacional complejo y celebró esta planificación estratégica de la gestión de Mariano Gaido. “Este paso que estás dando seguramente es muy importante para todo lo que viene, pero no para el año que viene, no para el otro año, sino para el Neuquén de los próximos 20 o 30 años”, afirmó.

Figueroa también puso en valor los más de 35 kilómetros de Paseo Costero y aseguró que la ciudad cuenta con “la costanera más importante de la Argentina”.

Por otra parte, ratificó el acompañamiento a este crecimiento con una inversión provincial de más de 200 millones de dólares en la provisión de agua hasta 2040, y garantizó que “el contribuyente no tenga que pagar un valor adicional”.

A su turno, la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, dio detalles del anuncio y reafirmó que “a partir del 1 de diciembre la Municipalidad de Neuquén dejará de cobrar la tasa para la construcción del nuevo Centro Ambiental, que comenzó a aplicarse en 2024”.

Pasqualini explicó que la contribución se cobraba a través de CALF a quienes tenían medidor, mientras que a quienes no lo tenían se les percibía a través de la Municipalidad.

“Este fondo generó 32.000 millones de pesos que, a partir de las colocaciones realizadas por la Municipalidad, se transformaron en 38.700 millones de pesos. Esos recursos permitirán avanzar con la construcción del nuevo Complejo Ambiental, que dará respuesta a la problemática de los residuos de toda nuestra región metropolitana”, afirmó.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que se trata de “una renovación tecnológica y de todo el sistema de gestión de los residuos”. Detalló que la disposición final se hará en una nueva cava, en un nuevo centro “alejado, y en la ampliación del ejido, a más de 10 kilómetros del actual”.

En ese esquema, indicó que primero se construirá un centro de transferencia, en un lugar aledaño al que actualmente reciben los residuos, al que llegarán todos los camiones recolectores. “A partir de ahí se hace el trasvase: la equivalencia es que cuatro camiones recolectores trasvasarán a un camión de mayor porte todo el residuo, y ese será el que se trasladará los 10 kilómetros hasta el nuevo centro de disposición final”, describió.

Entre las características de la obra, el funcionario remarcó que el Centro de Transferencia será una instalación totalmente cerrada. “En nuestra zona hay vientos predominantes gran parte del año, por eso es muy importante que todo el movimiento se haga en un lugar cerrado, para evitar que la basura vuele con el viento”, explicó.

Finalmente, describió el funcionamiento: los camiones llegan, se elevan e ingresan al edificio, donde vuelcan el residuo en una tolva. “Por gravedad baja a los equipos más grandes, a los containers, para después hacer el traslado”, concluyó.





