El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó en Tucumán de la tradicional Vigilia Patria por el 9 de Julio, en el marco del acto encabezado por el presidente Javier Milei en la Casa Histórica de la Independencia.

Gaido acompañó al gobernador Rolando Figueroa y a autoridades provinciales durante la ceremonia realizada en uno de los sitios más emblemáticos del país, donde el 9 de julio de 1816 se declaró la Independencia argentina.

La actividad reunió a 13 mandatarios provinciales y formó parte de los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

En ese marco, el presidente Milei se mostró junto a gobernadores y representantes institucionales de distintas provincias.

El mensaje neuquino en el acto nacional

La presencia de Gaido junto a Figueroa buscó representar a Neuquén en una celebración nacional cargada de sentido histórico, político e institucional, en el lugar donde se gestó uno de los hechos fundacionales de la Argentina.

Tras participar de la vigilia, Gaido compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el valor simbólico de la fecha y la presencia neuquina en Tucumán.

“Qué orgullo nos da vivir en una Nación libre. Junto al Gobernador y las autoridades provinciales, tuvimos el honor de llevar la fuerza y el corazón de todo Neuquén a la Vigilia Patria en la Casa Histórica de Tucumán”, expresó el intendente.

Además, remarcó que “la Independencia se construye todos los días trabajando juntos, con el compromiso de hacer crecer a nuestra provincia para hacer más grande a la Argentina”. “¡Feliz 9 de Julio!”, finalizó Gaido.