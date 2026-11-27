La política de control del ausentismo en la administración pública neuquina sumó tres nuevos despidos. El Gobierno provincial resolvió cesantear a dos auxiliares de farmacia que trabajaban en hospitales de Plottier y Centenario y a un agente de la Dirección Provincial de Catastro, luego de comprobar reiteradas faltas injustificadas e incumplimientos laborales.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de una empleada que, al presentar su descargo, sostuvo que cumplía funciones en la Legislatura provincial. Sin embargo, la investigación administrativa determinó que no existía ninguna disposición vigente que autorizara ese traslado laboral desde diciembre de 2019.

Se trata de Natalia Belén Pujana, quien se desempeñaba como auxiliar de farmacia en el Hospital Natalio Burd de Centenario. Según las actuaciones administrativas, registró ausencias injustificadas entre el 2 y el 6 de diciembre de 2024, del 7 al 11 de marzo de 2025 y del 7 al 11 de abril de ese mismo año.

La agente no había presentado licencias ni certificados médicos para justificar esos períodos. En su defensa, argumentó que trabajaba en la Legislatura mediante sucesivas adscripciones, pero esa situación no tenía respaldo administrativo. Por ese motivo, se resolvió su cesantía y se dispuso revisar los salarios que había percibido.

Los otros dos despidos en el Estado neuquino

Las nuevas medidas también alcanzaron a Claudio Daniel Segura, auxiliar de farmacia del Hospitalde Plottier. De acuerdo con el expediente, acumuló numerosas jornadas sin concurrir a su puesto entre julio y octubre de 2024. Entre los períodos observados figuran todo agosto y gran parte de septiembre y octubre.

El tercer caso corresponde a Luciano Raúl Vespoli, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria.

En su situación, la investigación registró reiteradas llegadas tarde durante 2024 y faltas injustificadas entre fines de ese año y mediados de 2025. Además, el agente no se presentó a declarar cuando fue convocado ni justificó debidamente sus inasistencias.

El expediente también consignó que tenía antecedentes disciplinarios y que había reincidido en los incumplimientos pese a las sanciones que recibió anteriormente.

Cómo buscarán recuperar los sueldos pagados

Además de las cesantías, el Ejecutivo provincial puso en marcha un procedimiento para determinar si corresponde recuperar los salarios abonados durante los períodos en los que los agentes no prestaron servicios.

Para eso, las áreas de Recursos Humanos deberán informar los días de ausencia y los montos que se hayan pagado sin una contraprestación laboral. Si no fuera posible recuperar esos fondos, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para evaluar las acciones correspondientes por un posible enriquecimiento sin causa.

Las tres decisiones se suman a otras cesantías dispuestas por la administración provincial en el marco de los controles sobre el presentismo, el cumplimiento de las obligaciones laborales y el uso de los recursos públicos.