Neuquén Habita: entregaron 16 viviendas en Z1 y más familias cumplieron el sueño de la casa propia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó esta mañana en el barrio Z1 de la capital provincial la entrega de 16 viviendas en el marco del programa Neuquén Habita para brindar soluciones habitacionales en todo el territorio.

Estuvo acompañado por el intendente de la ciudad, Mariano Gaido y por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, junto con otros funcionarios de Gobierno.

“Con Neuquén Habita seguimos recuperando obras que habían quedado paralizadas para transformarlas en soluciones habitacionales concretas. Hoy entregamos 16 viviendas en el Z1, que vuelven a abrir sus puertas para convertirse en hogares”, expresó Figueroa en su cuenta de X.

Además comentó: “Detrás de cada vivienda hay una familia y un proyecto de vida. Por eso, cada obra que retomamos, cada crédito que entregamos y cada casa que terminamos es una respuesta concreta para los neuquinos y una oportunidad para construir arraigo en nuestra provincia”.

Y concluyó: “Hemos hecho mucho, pero sabemos que todavía falta. A quienes aún esperan una solución habitacional, quiero decirles que entendemos esa necesidad y estamos trabajando para llegar a cada sector y a cada familia. Venimos de años de retraso y postergación de la política habitacional, y vamos a seguir avanzando para que las soluciones lleguen a todos los neuquinos”.





Por su parte, el intendente Mariano Gaido sostuvo: “Acompañamos a Rolando Figueroa en la entrega de 16 viviendas en el barrio Z1 de Neuquén Capital. Las casas cuentan con 56 metros cuadrados y servicios completos. Se destaca la obra pública conjunta en el sector oeste, que incluye pavimentación, escuelas y el desarrollo de 1.700 nuevos lotes”.

En tanto, la ministra Tanya Bertoldi explicó que “en esta nueva entrega en el Z1 son 16 viviendas de dos dormitorios cada una, que se suman a las 68 que ya estamos entregando y entregamos durante este año. A su vez, se suman a las 324 viviendas que estamos desarrollando solo en este sector del Z1”.

Sostuvo que “cada entrega de vivienda es muy emotiva, es uno de los actos de gobierno que más representan nuestras prioridades de políticas públicas en este programa maravilloso que estamos llevando adelante, que es el Neuquén Habita, que busca dar soluciones habitacionales a cada neuquino”.

Asimismo, detalló que “estamos trabajando en el nuevo CPEM y la nueva EPET, dos obras muy esperadas para este sector de Neuquén capital”. Y concluyó que eso “habla de un trabajo integral de obra pública e infraestructura que estamos llevando adelante aquí”.

Neuquén Habita es un programa que lleva adelante el Gobierno provincial, que proyecta desarrollar más de 30.000 soluciones habitacionales en toda la provincia durante los próximos dos años.