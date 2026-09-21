En el marco del Plan Entornos Seguros para la Formación Profesional en escuelas técnicas de la provincia, Neuquén invierte $30 millones en insumos para la seguridad en sectores estratégicos para el desarrollo, entre ellos energía eléctrica, metalmecánica y construcción.

Dio detalles al respecto Jazmín Belossi, referente jurisdiccional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en el programa La Segunda Mañana por AM550.

En primer lugar expresó: “La idea es llevar equipos de protección personal requeridos para los oficios más sensibles y estratégicos en la provincia a centros de formación profesional, que así se garanticen condiciones en las aulas de más 16 centros de formación”.

Detalló que “son 1.000 insumos repartidos y que tienen que ver con la seguridad laboral en energía eléctrica, metalmecánica y construcciones”.

Los insumos que se reparten son guantes, máscaras fotosensibles para soldaduras, máscaras para la respiración, gafas para los ojos, delantales de cuero y cascos.

“Están los mecanismos de seguridad, esta inversión de $30 millones es una renovación, hicimos un relevamiento para ver dónde había que hacer foco y también por el aumento de personal, y ahí fue que conformamos un plan integral”, describió la funcionaria.

Sobre la misma línea aclaró: “Por supuesto que los centros tienen su inversión, pero creíamos importante instalar equipos de protección personal, lo que forma parte de las capacitaciones que se hacen”.

Belossi dijo que los insumos son repartidos a cada institución de la provincia, la cual los distribuye entre los estudiantes cada vez que realizan las prácticas profesionales.

“Seguramente esto haya que renovarlo el año que viene, son muchos los estudiantes que pasan por estos talleres”, manifestó la funcionaria.

Y concluyó: “Hoy se cubren las necesidades que tienen las 16 instituciones de formación profesional”.

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