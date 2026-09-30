La Legislatura del Neuquén comenzó a implementar los exámenes toxicológicos obligatorios establecidos por la Ley 3531. Los controles se realizan de manera aleatoria, sorpresiva y en las instalaciones del edificio legislativo, de acuerdo con el protocolo aprobado mediante la Resolución 1248.

El cuerpo realizó los controles toxicológicos obligatorios a diputados provinciales en cumplimiento de la Ley 3531 y del protocolo específico aprobado por la Cámara mediante la Resolución 1248.

La Ley 3531 estableció los exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos en los tres Poderes del Estado. Para su aplicación en el Poder Legislativo, la Cámara aprobó la Resolución 1248, que fijó el procedimiento y los alcances de los controles para los 35 diputados.

De acuerdo con el protocolo, los test rápidos se realizan in situ, de manera sorpresiva y mediante mecanismos de selección aleatoria, y son practicados por personal habilitado por la autoridad sanitaria competente.

Medicina Laboral de la Legislatura coordina y articula con el laboratorio o equipo técnico habilitado. También tiene a su cargo el resguardo de la correcta toma de las muestras, la cadena de custodia y la documentación técnica de cada operativo.

Durante el período legislativo ordinario, los controles tendrán una periodicidad bimestral y cada diputado y diputada debe realizarse el test al menos una vez en cada bimestre. Los operativos se desarrollan en función de la actividad parlamentaria, durante el funcionamiento de las comisiones y las sesiones de Cámara, incluidas las preparatorias y extraordinarias.

El costo de los exámenes está a cargo de cada diputado que sea sometido al control, conforme lo establecido por la Ley 3531 y la Resolución 1248.

La implementación del protocolo se desarrolla bajo la reserva de las actuaciones y confidencialidad de los resultados.





