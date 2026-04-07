Neuquén avanza con exámenes toxicológicos obligatorios para personal de salud en áreas críticas

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, confirmó que el Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para implementar exámenes toxicológicos obligatorios en trabajadores del sistema de salud que se desempeñan en áreas críticas, como guardias, quirófanos y unidades de terapia intensiva.

En una entrevista con el programa La Primera Mañana que conduce Pancho Casado por AM550, el funcionario explicó que la medida tiene como eje central garantizar la seguridad de los pacientes en contextos donde la vulnerabilidad es mayor. “Lo que buscamos es asegurar que no haya equipos de salud bajo efectos de alguna sustancia en ámbitos críticos”, sostuvo.

Regueiro remarcó que el objetivo no es punitivo, sino preventivo: “Muchas veces parece sobreentendido, pero queremos garantizar condiciones óptimas de atención”.

El ministro insistió en que la iniciativa apunta a reforzar estándares en situaciones sensibles, como intervenciones quirúrgicas o traslados en ambulancia.

“Cualquiera que fue intervenido quirúrgicamente necesita que el personal esté en óptimas condiciones”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el proyecto complementa una ley ya vigente que exige exámenes toxicológicos a funcionarios públicos, pero que no incluye actualmente al personal de salud en áreas críticas, lo que busca corregirse.

Consumo y presión en el sistema de salud

Consultado por casos recientes vinculados al uso indebido de medicamentos —como el escándalo del Hospital Gutiérrez en Buenos Aires—, Regueiro aclaró que la ley no responde a un hecho puntual, aunque sí reconoce un problema más amplio. “El personal de salud muchas veces está bajo presión y las problemáticas de consumo ocurren como en otros grupos”, señaló.

El funcionario subrayó que la intención es no normalizar estas situaciones, sino abordarlas desde una perspectiva integral que incluya tanto la salud del trabajador como la del paciente.

Trazabilidad y control de medicamentos

Otro de los ejes abordados fue el control de insumos sensibles dentro de los hospitales, especialmente fármacos utilizados en anestesia o salud mental.

Regueiro explicó que en Neuquén existe un sistema de trazabilidad que permite seguir el recorrido de los medicamentos, aunque reconoció que hay desafíos, sobre todo en productos multidosis. “Tenemos un sistema muy bueno que nos permite saber quién sacó el insumo y a dónde fue, pero siempre hay que optimizarlo”, indicó.

Además, advirtió que estos controles no solo buscan evitar consumos indebidos, sino también proteger el patrimonio del sistema público ante posibles desvíos o usos ilegales.

Entrevista al ministro de Salud