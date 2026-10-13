Neuquén recuperó un inmueble de Félix San Martín y Bahía Blanca y lo transformará en una sucursal del BPN

Neuquén recuperó un inmueble en las intersecciones de las calles Félix San Martín y Bahía Blanca de la capital provincial, el cual será transformado en una sucursal del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Se trata de un inmueble de carácter provincial que se encuentra vacío, con riesgo de derrumbe y en una zona estratégica de la ciudad ya que está cerca de la Gran Avenida.

“Firmamos con el BPN un convenio para transformar el inmueble provincial de Félix San Martín y Bahía Blanca en un edificio con sucursal bancaria y oficinas de la administración pública. Es un acuerdo donde ganan la provincia y el banco que es de todos”, expresó el gobernador Rolando Figueroa en su cuenta de X.

Además manifestó: “Recuperamos un espacio ocioso, con riesgo de derrumbe, en una zona estratégica de la ciudad, y dejamos de destinar recursos a alquileres. Y, además, lo hacemos con lo que ahorramos al cerrar las sedes en Río Negro, que generaban déficit”.

“Trabajamos para que cada recurso público rinda más y se traduzca en mejores espacios para atender a la ciudadanía”, cerró.





