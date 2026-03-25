La jornada de este miércoles comenzó accidentada en la ciudad de Neuquén, cuando un violento choque se registró en la intersección de Bahía Blanca y Félix San Martín, muy cerca de las obras que se desarrollan sobre la avenida Mosconi.

Según los primeros reportes, minutos antes de las 7, un Chevrolet Onix, que descendía de Mosconi por la calle Bahía Blanca, fue embestido un Fiat Punto que circulaba por Félix San Martín. Las pericias iniciales sugieren que el Fiat se desplazaba a gran velocidad, una hipótesis reforzada por la magnitud del impacto sufrido por el Chevrolet, según informó el móvil de La Primera Mañana por AM550.

Foto: Mejor Informado

El conductor del Onix, un efectivo policial, sufrió heridas en el rostro, incluyendo un corte. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, se brindó primeros auxilios a sí mismo, aunque la sangre se extendió por gran parte de su cara.

En tanto, los dos ocupantes del vehículo Fiat, un hombre y una mujer, ambos adultos, aguardaban a la ambulancia, sentados en el cordón cuneta, frente el supermercado La Anónima.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque el susto fue mayúsculo para quienes transitaban por la zona.

Foto: Mejor Informado

Foto: Mejor Informado

La policía se presentó rápidamente en el lugar para regular el tránsito, que a esa hora ya era intenso debido a la cercanía con los accesos principales y la zona de obras. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro para determinar responsabilidades.