La ejecución de la obra del nuevo edificio de la EPET 26 de San Patricio del Chañar se desarrolla a ritmo sostenido. Desde el Ministerio de Infraestructura se informó que la construcción presenta un avance cercano al 70% y contempla una superficie total de 4.940 metros cuadrados.

El gobernador Rolando Figueroa recordó que uno de los principales objetivos en materia de infraestructura educativa es erradicar las aulas trailers. Por esa razón el Ejecutivo trabaja en la construcción de nuevos establecimientos que permitirán dejar atrás los módulos heredados.

El nuevo edificio contará con área pedagógica de 10 aulas, un laboratorio Físico-Químico-Biología, una sala de representación, un SUM y biblioteca, en tanto que el área de talleres tendrá: un aula jefe talleres y 19 talleres. Además, contará con áreas de gobierno y administración.

El establecimiento incorporará tecnologías como calefacción mediante losa radiante sectorizada, paneles solares para generación de energía, sistemas de seguridad contra incendios y equipamiento específico para talleres, además de espacios exteriores con forestación y riego.

La obra presenta un avance cercano al 70%, demanda una inversión de $13.204 millones y contempla una superficie total de 4.940 metros cuadrados.

El establecimiento inició sus actividades con 50 estudiantes y actualmente cuenta con 262 alumnos. Su primera promoción cursa el quinto año y egresará en 2027.

Más infraestructura para escuelas técnicas

La obra forma parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante la provincia para fortalecer la educación técnica y acompañar el crecimiento de la matrícula. En total, se están construyendo 65.000 metros cuadrados destinados a escuelas técnicas en distintos puntos de Neuquén, dentro de un plan que contempla 100.000 metros cuadrados de infraestructura educativa.

Se ejecutan los nuevos edificios de las EPET 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 26 de San Patricio del Chañar, 27 de Neuquén capital, 28 de Villa la Angostura y 29 de Centenario, mientras que se inauguró la EPET 25 de Plottier. A estas obras se suman nuevas escuelas técnicas proyectadas en San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co.

De igual manera, se suman las obras de ampliación de las EPET 9 y 19 de Plottier, 15 de Zapala, 17 de Neuquén capital y 21 de San Martín de los Andes, mientras que la ampliación de la EPET 10 de Plaza Huincul fue recientemente licitada.





