Junto a los estudiantes que la estrenarán: Rolando Figueroa recorrió la obra de la EPET N° 26 en San Patricio del Chañar

La educación técnica de San Patricio del Chañar dio este sábado un paso simbólico hacia una nueva etapa. El gobernador Rolando Figueroa compartió un desayuno con estudiantes de la EPET N° 26 y recorrió junto a ellos el edificio que se construye para albergar a la institución, una obra que busca responder al crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de enseñanza.

Durante el encuentro, los alumnos pudieron conocer de cerca los avances del proyecto, realizar consultas a las autoridades y participar de actividades vinculadas con la futura escuela. La experiencia tuvo un valor especial para quienes cursan la orientación Maestro Mayor de Obras (MMO), ya que pudieron analizar aspectos técnicos de una construcción que pronto formará parte de su vida cotidiana.

La EPET N° 26 comenzó a funcionar con apenas 50 estudiantes y actualmente cuenta con 262 alumnos. Su primera promoción cursa quinto año y egresará en 2027, marcando un hito para una institución joven que nació en un contexto de crecimiento demográfico y productivo de la región.

La EPET N° 26 comenzó a funcionar con unos 50 estudiantes y hoy cuenta con 262 alumnos - Foto: X @Rolo_Figueroa

Durante la recorrida, Figueroa destacó el papel de la educación como herramienta de movilidad social y vinculó las inversiones provinciales con el desarrollo de Vaca Muerta. "Cuando nos preguntamos a dónde van los recursos de Vaca Muerta, van hacia donde debe quedar", afirmó el mandatario, quien remarcó que la provincia avanza con más de 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar en ejecución, de los cuales la mitad corresponde a establecimientos técnicos.

Del aula modular, a un edificio diseñado para aprender y crecer

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, recordó que la EPET N° 26 inició sus actividades en 2022 en instalaciones modulares, una situación que condicionó parte de su propuesta educativa. Según explicó, la escuela había sido creada con orientación en Electromecánica, pero la falta de espacios adecuados para talleres obligó a implementar inicialmente la especialidad MMO.

Martínez agradeció el esfuerzo realizado por estudiantes y docentes durante estos años y reconoció las dificultades de cursar en estructuras temporales. Sin embargo, la ministra de Educación destacó que el nuevo edificio permitirá incorporar equipamiento específico y ampliar la oferta educativa.

La expectativa oficial es que, una vez finalizada la obra, la institución pueda sumar nuevamente la orientación en Electromecánica y aumentar significativamente su capacidad de estudiantes.

Una obra pensada para la educación técnica del presente

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, detalló que la EPET N° 26 forma parte de un plan provincial que contempla la construcción de 10 escuelas técnicas. Una vez concluido, el edificio de San Patricio del Chañar tendrá una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados y contará con aulas, talleres especializados, salón de usos múltiples (SUM) y espacios adaptados a las necesidades de la formación técnica actual.

Además, la EPET N° 26 incorporará tecnologías orientadas a la eficiencia energética y la sustentabilidad, entre ellas calefacción por losa radiante sectorizada, paneles solares, sistemas de protección contra incendios y equipamiento específico para prácticas educativas.

La obra registra un avance cercano al 60 por ciento, demanda una inversión superior a los 13.200 millones de pesos y contempla una superficie total de 4.940 metros cuadrados.

El objetivo: que ningún estudiante estudie en tráileres

La construcción de la nueva EPET N° 26 forma parte de una política provincial orientada a reemplazar los módulos y tráileres utilizados como espacios educativos transitorios. Según señalaron las autoridades, el objetivo es garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje y acompañar el crecimiento de localidades como San Patricio del Chañar, donde la demanda educativa aumenta de la mano del desarrollo económico y poblacional.

La jornada concluyó con un intercambio entre estudiantes, docentes y funcionarios sobre el presente y el futuro de la institución, en una escuela que aspira a convertirse en un punto de referencia para la formación técnica de la región.