Las Ovejas ya cuenta con el terreno para construir su nuevo hospital: cuántos metros tendrá

El proyecto para dotar a Las Ovejas de un nuevo y moderno hospital dio un paso clave tras la aprobación de una ordenanza en el Concejo Deliberante, mediante la cual se cede formalmente a título gratuito un inmueble de aproximadamente 8.000 metros cuadrados al Ministerio de Salud de Neuquén para la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria.

La obra forma parte de las 147 intervenciones incorporadas en el proyecto del Presupuesto 2027 para el Alto Neuquén, anunciadas por el gobernador Rolando Figueroa en Chos Malal, y prevé iniciar su ejecución material el próximo año, tras haber comenzado su etapa de planificación y diseño.

El establecimiento representará un salto cualitativo histórico para la red sanitaria del norte neuquino y contará con especificaciones precisas. El complejo sanitario tendrá una dimensión de 2.075 metros cuadrados de superficie cubierta, con una arquitectura que se organizará en torno a un patio central o claustro interno, en un esquema pensado para priorizar la iluminación natural, optimizar los circuitos de circulación y garantizar espacios funcionales.

Además, tendrá una ubicación estratégica, ya que estará emplazado en el sector del barrio Riscos Bayos (identificado como lote remanente del lote 306, parte del Lote Oficial 13, Fracción B, Sección XXXIII), con accesos directos desde la calle pública y una cercanía clave a la Ruta 43.

Esta estratégica ubicación no solo mejorará la atención local, sino que agilizará los tiempos de traslado y derivación hacia Chos Malal, optimizando además la articulación con los centros de salud de Manzano Amargo, Varvarco y el futuro de Pichi Neuquén.





