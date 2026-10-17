Las Ovejas tendrá un nuevo hospital cuya construcción está prevista para 2027, con una superficie proyectada de 2.075 metros cuadrados. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció la obra durante la presentación territorial del proyecto de Presupuesto 2027 en Chos Malal, donde detalló un paquete de 147 intervenciones previstas para la región del Alto Neuquén.

La etapa de proyecto y planificación comenzó este año. El financiamiento está contemplado para 2027, dentro del presupuesto que el Ejecutivo provincial prevé enviar este mes a la Legislatura para su tratamiento.

El hospital estará cerca de la Ruta Provincial 43

El nuevo edificio se instalará en un terreno dentro del trazado urbano de Las Ovejas, próximo a la Ruta Provincial 43. Esa ubicación busca agilizar los traslados hacia Chos Malal y facilitar la derivación de pacientes desde los centros de salud de Manzano Amargo y Varvarco, además del futuro establecimiento sanitario de Pichi Neuquén.

El diseño prevé un edificio organizado alrededor de un patio central para aprovechar la luz natural y facilitar la circulación interna.

El diseño contempla un edificio principal distribuido alrededor de un patio central, una disposición que permitirá aprovechar la iluminación natural y organizar la circulación dentro del complejo. También incluirá áreas de servicios, estacionamientos en distintos sectores y accesos directos desde una calle pública existente.

La obra apunta a ampliar la capacidad de atención del sistema público de salud en el norte neuquino. Su alcance regional estará vinculado tanto a la atención local como a los traslados de pacientes entre distintas localidades.

Neuquén también proyecta obras en otros hospitales y centros de salud

El hospital de Las Ovejas forma parte del conjunto de inversiones sanitarias previstas en el norte de la provincia. El plan incluye ampliaciones en los hospitales de Chos Malal, El Cholar y Tricao Malal, además de nuevos centros de salud en Andacollo, Guañacos, Huinganco y Varvarco.

La construcción del establecimiento de Las Ovejas tiene prevista su financiación para 2027. Antes de esa etapa, el proyecto deberá avanzar desde la planificación iniciada este año y quedar comprendido en el presupuesto provincial que analizará la Legislatura.