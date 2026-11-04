El paraje Nahuel Mapi ya tiene su centro de salud: dónde está y qué servicios brinda

Como parte de su visita a la región de los Lagos, el gobernador Rolando Figueroa inauguró este lunes el puesto sanitario del paraje Nahuel Mapi que se ubica en cercanías de Junin de los Andes. Lo hizo después de participar la inauguración de la fábrica de pellet de la provincia y de la temporada de pesca 2026-2027, en la ciudad lacustre.

Durante el acto de inauguración el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Salud Martín Regueiro, autoridades sanitarias y representantes de la comunidad.

La obra permitirá fortalecer la atención primaria de la salud y mejorar el acceso a la salud de las familias que viven en zonas rurales.

“Entendemos que la salud también está acá, que la salud también se hace y se construye desde cada punto de la provincia, y con un paisaje hermoso, un día de frío, pero de mucha calidez de parte de ustedes para poder recibirnos y y acompañarnos”, expresó Regueiro.

Destacó que el centro de salud que incluye odontología, medicina general, vacunatorio, “que permiten acceder a la salud y dar una respuesta sanitaria, acompañando desde el hospital de Junín, desde la zona y la región sanitaria”.

Finalmente, Regueiro agradeció al gobernador “por acompañar a esta comunidad por darse cuenta que en todos lados es necesaria la atención primaria de la salud como estrategia sanitaria”.

Desde la comunidad agradecieron la visita de Figueroa y la obra del centro de salud que era un anhelo desde hace muchos años.

Una inversión millonaria

La construcción fue ejecutada por la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone), en un terreno cedido por la comunidad mapuche Linares, y contó con una inversión superior a los $105 millones. La misma permitirá fortalecer la atención primaria de salud en zonas rurales.

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 99,4 metros cuadrados y está preparado para brindar servicios de enfermería y atención médica progresiva y programada, fortaleciendo el primer nivel de atención en el territorio.

El puesto sanitario dispone de hall frío, recepción, sala de espera, dos consultorios, un espacio destinado a enfermería, cocina y sanitarios accesibles, además de una cocina.

La construcción combina paneles de madera con aislación para el muro y una platea de fundación en hormigón. La cubierta de techo es de chapa acanalada sobre estructura de madera con aislaciones térmicas e hidráulicas y cielorraso en machimbre a la vista.

Además cuenta con pisos y revestimientos de cerámico esmaltado, instalaciones de agua fría y caliente, electricidad y gas, ventanas de aluminio (las de exterior con rejas), artefactos sanitarios en losa, mesada con bacha acero inoxidable, artefacto de calefacción y conducto de ventilación.