La participación de Artesanías Neuquinas en la Expo Rural de Palermo volvió a dejar a la provincia entre las grandes protagonistas del país. El cierre de la muestra llegó acompañado por una serie de premios y menciones que distinguieron el trabajo de artesanos de distintos puntos del territorio neuquino y consolidaron el prestigio que alcanzaron sus tejidos tradicionales.

Luis María Ricciuto, presidente de Artesanías Neuquinas, aseguró en diálogo con Nos Vamos por 24/7 Canal de Noticias, que el balance fue ampliamente positivo y destacó que las distinciones reflejan el nivel alcanzado por los artesanos de la provincia. "Es un orgullo enorme para nosotros porque significa que el mejor poncho de toda la exposición fue nuevamente neuquino", afirmó al referirse al Premio Telera, la máxima distinción otorgada por la Rural.

Los tejidos neuquinos volvieron a sobresalir en la competencia

El reconocimiento más importante quedó en manos de Laura Linares, quien obtuvo el Premio Telera gracias a un poncho confeccionado en peinecillo. Para Ricciuto, el resultado confirma el trabajo sostenido que realiza Artesanías Neuquinas durante todo el año.

"Cuando recorremos el territorio y adquirimos las piezas ya pensamos cuáles vamos a reservar exclusivamente para competir en la Rural", explicó. También sostuvo que detrás de cada premio existe una planificación previa para seleccionar las obras con mayores posibilidades de representar a la provincia.

Otra de las grandes protagonistas fue Ofelia Campos, artesana de Las Lajas, quien recibió una distinción especial por su trayectoria como custodio de la técnica de doble faz. "Fue un reconocimiento muy significativo y sentimos que prácticamente fue creado para destacar su trabajo", expresó Ricciuto.

La lista de premiados continuó con Sara Zúñiga, de Atreuco, distinguida por una cincha tejida mediante esa misma técnica ancestral. También recibió una medalla Bautista Buenafil, platero de la comunidad Linares de Nahuel Mapi Abajo, quien obtuvo su diploma de manos del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, durante la exposición.

Las artesanas Rosalía Dinamarca y Macarena Osés, del paraje Hualcupén, fueron reconocidas por la utilización de plantas para elaborar tinturas naturales. Según explicó Ricciuto, emplean especies como tara y cáscara de piñón para lograr los colores que caracterizan sus tejidos.

A su vez, Leticia Tripailaf recibió una mención por un enorme matrón confeccionado en peinecillo. El jurado destacó tanto sus dimensiones como la calidad del trabajo y el uso de pigmentos naturales.

El trabajo artesanal mantiene técnicas únicas

Ricciuto explicó que una de las fortalezas de Neuquén es la conservación de procesos completamente manuales. "En nuestro caso un solo poncho puede demandar hasta dos meses de trabajo", señaló al describir la tarea que realizan las tejedoras sobre telar vertical.

El presidente de Artesanías Neuquinas indicó que los coleccionistas valoran especialmente esos detalles. "Quieren saber con qué está teñida la lana, cómo fue el hilado, qué significado tienen los diseños y qué historia hay detrás de cada pieza", comentó.

También remarcó que muchos visitantes llegaron específicamente en busca de ponchos neuquinos, aun cuando la exposición reunió a provincias con una fuerte tradición textil como Salta y Catamarca.

"Siempre digo que un buen poncho tiene que generar dudas. Si uno lo observa desde lejos y no sabe si es industrial o artesanal, recién cuando se acerca descubre el nivel de perfección que tiene", describió.

La presencia de Neuquén fue mucho más que un mercado artesanal

Además de las premiaciones, el espacio neuquino reunió productos regionales, degustaciones y actividades que despertaron el interés del público. Artesanías Neuquinas compartió el stand provincial con productores de trucha patagónica, chivito del Norte Neuquino, vinos, frutas del Alto Valle y otros emprendimientos impulsados junto al Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, encabezado por Leticia Estévez, la Secretaría de Producción y el Centro PyME.

Detrás de cada premio existe una planificación previa para seleccionar las obras con mayores posibilidades de representar a la provincia.

"Entrar al stand de Neuquén era una experiencia. Para quienes no conocían la provincia era un descubrimiento y para los propios neuquinos una oportunidad para reencontrarse con ella", sostuvo Ricciuto.

También destacó que las degustaciones permitieron acercar al público a los productos regionales y generar un vínculo directo con quienes los elaboran. "La gente se detenía, escuchaba y quería conocer de dónde provenían esos sabores y esas artesanías", afirmó.

Las distinciones fortalecen la proyección de los artesanos

Ricciuto consideró que cada reconocimiento trasciende a los ganadores y beneficia al conjunto del sector artesanal neuquino. "Nada reemplaza la experiencia de que una persona te cuente quiénes somos y de dónde venimos", expresó.

Finalmente, agradeció el respaldo del Gobierno provincial y del gobernador Rolando Figueroa para sostener el trabajo territorial de Artesanías Neuquinas. Explicó que ese acompañamiento permite recorrer comunidades, adquirir piezas durante todo el año y garantizar que los artesanos puedan acceder a escenarios nacionales como la Expo Rural de Palermo, donde sus creaciones volvieron a ubicarse entre las más premiadas del país.

El programa completo: