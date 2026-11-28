Bodega Malma encontró en el Patagonia Wine Fest una oportunidad para fortalecer su vínculo con los consumidores y mostrar el trabajo de una de las marcas vitivinícolas de la región. Durante la segunda edición del encuentro, realizado en el Espacio DUAM de Neuquén, Pedro Soraire, director de la firma, compartió la estrategia de la empresa para acercar sus productos al público y consolidar su presencia en el mercado de la Patagonia.

En una entrevista con Prima Multimedios, Soraire explicó que el público de la Patagonia constituye el principal mercado de la bodega, aunque la compañía también permanece atenta a las tendencias internacionales que atraviesan la industria del vino.

La participación en eventos como el Patagonia Wine Fest forma parte de esa estrategia de acercamiento: generar experiencias alrededor del producto, establecer contacto directo con los consumidores y mostrar distintas alternativas dentro de la oferta vitivinícola.

Bodega Malma y el desafío de acercar el vino a nuevos consumidores

Uno de los aspectos que destacó Soraire fue el trabajo que viene realizando la bodega para ampliar el público interesado en sus productos. En ese sentido, resumió el objetivo con una frase: "Logramos que nuestro producto sea bebible".

La expresión apunta a una de las transformaciones que atraviesa el consumo de vino: la necesidad de generar propuestas accesibles para distintos perfiles de consumidores, sin perder de vista la identidad y las características de cada producto.

Para las bodegas, ese desafío implica comprender los cambios en los hábitos de consumo, acercarse a públicos que no necesariamente tienen conocimientos especializados y construir experiencias que permitan incorporar el vino a diferentes momentos de encuentro.

En ese escenario, el contacto directo con el público adquiere un valor estratégico. Las degustaciones y los encuentros permiten presentar etiquetas, conversar sobre los productos y conocer de primera mano las preferencias de quienes se acercan a la marca.

Por qué las bodegas participan del Patagonia Wine Fest

Soraire también puso el foco en la importancia de estos espacios para la actividad vitivinícola. El Patagonia Wine Fest no se limita a reunir bodegas y ofrecer degustaciones: propone una experiencia que combina vinos, gastronomía y entretenimiento.

El director de Bodega Malma destacó que quienes visiten el evento pueden encontrar una oferta que va más allá de las copas, con atractivos gastronómicos que complementan la propuesta. Esta combinación amplía las posibilidades de contacto entre las marcas y sus potenciales clientes. Para las empresas del sector, participar de encuentros de estas características representa una oportunidad de visibilidad, posicionamiento y vinculación con consumidores de la región.

El mercado patagónico como punto de partida

Aunque Bodega Malma tiene su principal público en la Patagonia, la mirada de la empresa no se limita al mercado regional. Según explicó Soraire, la firma sigue las tendencias que se desarrollan en el mundo del vino, un sector en el que los cambios en las preferencias de los consumidores plantean nuevos desafíos comerciales.

La combinación entre identidad regional y atención a las tendencias internacionales constituye una de las claves para las bodegas que buscan sostener su posicionamiento y ampliar sus oportunidades de mercado.

En ese contexto, el Patagonia Wine Fest funciona como una vidriera para la producción vitivinícola de la región y como un espacio de encuentro entre empresas, consumidores y otros actores vinculados con la gastronomía. La presencia de Bodega Malma refleja, además, el lugar que ocupan las experiencias presenciales dentro de las estrategias comerciales de las marcas: no solamente mostrar lo que producen, sino generar un vínculo directo con quienes eligen sus productos.