Especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) han advertido por los pronósticos para estos meses en la región, los cuales adelantan que habrá más lluvia y humedad de lo normal.

Estas condiciones climáticas, en caso de mantenerse, favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas y bacterianas capaces de comprometer la calidad y el rendimiento de los cultivos, por lo que recomendaron reforzar las tareas de monitoreo y prevención en las chacras.

La investigadora independiente del CONICET y profesora adjunta de Fitopatología de la UNCo, María Cristina Sosa, explicó que el escenario climático de esta temporada resulta especialmente propicio para la proliferación de patógenos y el aumento de incidencia de enfermedades.

Según indicó, la combinación de humedad y lluvias persistentes y temperaturas frescas crea un ambiente ideal para enfermedades que dependen estrechamente de las condiciones ambientales para desarrollarse.

Entre las principales preocupaciones figura la sarna del peral, una enfermedad que se comporta de manera explosiva con condiciones conducentes y que, en años anteriores ha provocado importantes pérdidas comerciales en la región.

Cómo afecta y qué frutas sufren más

Los estudios realizados por equipos de la UNCo identificaron que factores como la cantidad de horas de hoja mojada, la temperatura y la presencia previa del patógeno en cada establecimiento resultan determinantes para que se produzca la infección, por lo que el riesgo no es uniforme.

El cultivar William´s es el más susceptible, aunque Packham´s Triumph y Beurre d´Anjou también pueden ser afectadas.

Las especialistas insisten en que las estrategias sanitarias deben basarse en información precisa obtenida a través del seguimiento permanente de los montes frutales. La aplicación preventiva y planificada de tratamientos permite actuar oportunamente sin generar problemas asociados al uso excesivo de productos fitosanitarios.

Qué otras enfermedades aparecerían

Además de la sarna, las investigadoras observan con atención otras enfermedades que pueden afectar la producción y la etapa de conservación de la fruta.

Entre ellas se destacan las podredumbres por Botrytis, vinculada a infecciones latentes que pueden originarse durante la caída de pétalos y cuaje de fruta, capaz de causar pérdidas económicas significativas poscosecha en pera cvs. Beurre d´Anjou, Beurre Bosc y Abate Fetel, así como en cereza y otros.

En cuanto a las bacteriosis en frutales de carozo se registra un incremento paulatino del cancro bacteriano en cerezo y la mancha bacteriana en ciruelo, y se espera que en esta primavera sea alta la ocurrencia de infecciones y la pérdida de productividad.

El seguimiento sistemático de los cultivos y la documentación de lo ocurrido en cada chacra permiten construir antecedentes valiosos para anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones en los ciclos productivos siguientes.

Frente a una primavera que se presenta especialmente desafiante para la sanidad vegetal, los especialistas coinciden en que la observación constante, el monitoreo preciso y las acciones preventivas serán herramientas fundamentales.