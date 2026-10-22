Debido al crecimiento controlado y anticipado del río Neuquén, hay zonas naturales utilizadas para actividades recreativas y deportivas que han experimentado algunas dificultades con el agua.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se informó que comenzaría a erogarse una mayor cantidad de agua previendo que las lluvias continuarán, para que la crecida de los ríos sea controlada y que los embalses no se saturen.

Hace algunos días indicaron que el río Neuquén comenzaría a recibir un caudal de 550 metros cúbicos por segundo, una cifra que no afecta viviendas ni genera inundaciones ya que su límite es alrededor de 600.

Desde AIC, destacaron que los embalses de Los Barreales y Mari Menuco cuentan actualmente con cerca de 2,50 metros de altura disponible, una reserva que permite regular el ingreso de agua.

El río Neuquén es el que mayor crecida presenta, mientras que el Limay se encuentra en su mínimo y no hay grandes crecidas en su ribera.

Las autoridades también explicaron que los embalses aún tienen capacidad tanto para contener las lluvias como el deshielo que se espera en los próximos días. Esta contención permite almacenar el agua e ir largándola a medida que es necesario o en épocas de sequía.

Qué zonas naturales están cerradas temporalmente

Por la situación del crecimiento en el río Neuquén, desde la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana, anunciaron a la comunidad que está cerrada el área natural Parque Agreste y Península Hiroki.

Esta medida se ha tomado de forma preventiva ya que hay charcos en el camino y algunos senderos inundados, dificultando el paso de los visitantes. Además se busca evitar que pueda ocurrir algún tipo de incidente por la profundidad del río.